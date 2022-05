Los invisibles nos narra la historia de una joven llamada Isabel y su familia. Había muchas cosas que la familia de Isabel no se podía permitir, pero intentaba no preocuparse por las cosas que no tenían. Pero llega un día en el que no tienen suficiente para pagar el alquiler y las facturas. Esto les obliga a dejar su casa llena de recuerdos felices y mudarse al otro lado de la ciudad. Un lugar donde te vuelves invisible.

Este álbum ilustrado es la historia de una niña que decide ayudar a los demás para conseguir una de las cosas más difíciles... hacer que todo cambie. Este libro ilustrado nos muestra la vida de aquellas personas que son ignoradas en nuestra sociedad, la historia de aquellos a los que les han hecho sentir invisibles. Un libro que nos descubrirá que todos tienen un lugar aquí. Todos pertenecemos al mismo mundo.