Durante los pasados días 30 de abril y 1 de mayo se ha disputado en la ciudad de Cartagena el VII Campeonato de España de Ajedrez por Equipos de Colegios Categoría Sub 12, organizado por Club de Ajedrez Lapuerta y Ajedrizate, siendo este el primer Campeonato de Ajedrez de España que se realiza en la ciudad portuaria.

El torneo, que se disputo en la UPCT, contó con la participación de 20 equipos llegados de diferentes puntos de España, como Navarra, Asturias, Madrid, Cataluña, Murcia, Castilla León y Castilla la Mancha, con un total de 120 participantes. El torneo se disputo a 6 rondas , donde premio el buen hacer de los jugadores con muy buenas partidas así como un comportamiento ejemplar de todos.

El campeón del torneo resulto ser el Colegio Miquel Granel de Amposta, Tarragona. El sub campeón fue New Castellar College de San Pedro del Pinatar con doble alegría ya que Ajedrizate imparte las clases en el colegio y sus dos jugadoras juegan en el CDA Lapuerta. El tercer clasificado fue el equipo Irabia-Izaga, que vino a Cartagena desde Pamplona y que, al igual que New Castellar, solo perdieron un encuentro que fue ante el campeón.

Cabe destacar la actuación del Virgen del Pasico, de Torre Pacheco, que acabaron en séptima posición siendo el primer equipo clasificado sin ningún jugador con Elo Fide.

El primer centro clasificado de Cartagena fue el Peñas Blancas que además presento dos equipos para el Campeonato.

Durante el torneo se realizaron diversas actividades. El broche final lo pusieron en la entrega de premios los Carthagineses y Romanos con el ajedrez viviente entre la Legión Vernácula y los Guerreros de Uxama que hicieron disfrutar tanto a niños como padres, llegando a la entrega de premios con la alegría para repartir a todos los colegios participantes su merecido premio.