Los colegios San Félix de Cartagena y Cipriano Galea de La Ñora (Murcia) y el Centro de Estudios Severo Ochoa, ubicado en la pedanía murciana de Los Garres (Murcia), han sido los ganadores en la Región de Murcia del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. En esta ocasión, esta entidad ha invitado a docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo y la accesibilidad universal.

Esta edición han participado un total de 2.442 escolares de 45 centros educativos de comunidad autónoma. Bajo el lema El camino que nos hace iguales, este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva. Para ello, el concurso han contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnos comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno. Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP han diseñado una pieza audiovisual en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

Por un cine inclusivo

El cartel ganador del colegio San Félix está dedicado a la inclusión en el cine. «En nuestro cartel mostramos una sala de cine en la que en la pantalla se ven cosas para hacerlo inclusivo. Para la discapacidad visual, asientos con movimientos para sentir otras sensaciones, guiones de la película en braille y prismáticos para aquellos que sí pueden ver un poco, vean la película mejor. Para la discapacidad motora, sitios para sillas de ruedas, reposapiés y rampas. Para la discapacidad auditiva, películas subtituladas con intérprete de signos. Para los niños con TEA, tablets con pictogramas y auriculares para poner el volumen como ellos quieran», relata una de las alumnas de la clase ganadora de este centro escolar.

Un Congreso con rampa de acceso

El trabajo del colegio Cipriano Galea es un dibujo que muestra el edificio del Congreso de los Diputados. «Queremos pedir a los políticos que cambien las leyes, ya que queda mucho por hacer y así poner en marcha el camino que nos hace iguales. Lo hemos elegido porque hemos visto que le hace falta algo muy importante y básico: una rampa para que todos podamos acceder al edificio. Es por eso que hemos puesto un muro en su entrada que necesitamos romper», explican desde el centro educativo.

Un camino de baldosas amarillas

Por último, el trabajo presentado por el Severo Ochoa es un divertido rap en el que han empleado como base el famoso tema Somewhere over the rainbow, de la película El Mago de Oz. «Hemos relacionado el título del concurso, El camino que nos hace iguales, con el camino de baldosas amarillas de la película. Hemos comparado a los personajes con los protagonistas de nuestro vídeo. Se ha intentado resaltar la correspondencia entre los personajes negativos del largometraje y las barreras y bullying que sufren muchas personas con discapacidad», comentan desde el centro. En el vídeo, realizado bajo la técnica del ‘stop motion’, se han empleado como personajes de la historia tapones de corcho y clips. «Con las imágenes hemos intentado visibilizar el recreo en los colegios, reivindicando un patio inclusivo, donde se respete la diversidad y no se deje a nadie de lado». El vídeo se puede ver a través de la plataforma Youtube en el siguiente enlace.

Jurado

El jurado de la fase regional ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos. Presidido por Fidel Molina Díaz, jefe del departamento de Coordinación y Talento de ONCE en Murcia, ha estado compuesto por María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Murcia; Joaquín Vallés García, periodista y diseñador del diario La Opinión de Murcia y profesor de la facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia; Francisco Polo Serrano, maestro ONCE; Antonio Benito, concejal delegado de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia, y Elisa Hernández Pastor, técnico educativo del Servicio de Atención a la Diversidad.

Las aulas ganadoras en esta fase autonómica han recibido como premio una experiencia de escape room. Además, pasan a la siguiente fase, la nacional, cuya resolución se conocerá este mes. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad.