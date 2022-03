Los niños desde muy pequeños comienzan a hacerse preguntas muchas de ellas ya con un gran calado filosófico. Estas cuestiones pueden abordarse desde la infancia a través del juego y de los cuentos. Fomentar el pensamiento crítico en los más pequeños forma parte del desarrollo integral que esperamos de la educación.

Por su parte el ascenso de la ideología de los negocios parece expulsar a la filosofía del sistema educativo. Las distintas leyes de educación han ido ninguneando a la filosofía dejándola en un segundo plano, fomentando en contra, la necesidad de adquirir una serie de competencias prácticas y sociales que acomoden a los futuros individuos a puestos de trabajo cada vez más precarizados. Este mundo cambiante no requiere ya de personas sabias sino de individuos adaptables y empleables.

De estas temáticas hablamos con el profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Fernández Liria, coautor del libro “Escuela o Barbarie: Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda”.

Para Liria, la filosofía es una disciplina de una enorme dificultad y por ello piensa que no tiene sentido abordarla hasta los trece o catorce años. Con respecto a la importancia de trabajar el pensamiento crítico para una sociedad democrática, Carlos señala que se conformaría con que se recordara lo que significa ser un ciudadano. Algo que sólo se puede entender gracias a la historia de la filosofía. Liria afirma que un ciudadano no obedece más leyes que aquellas que se ha dado a sí mismo, aquellas de las que ha sido colegislador. Es ahí donde ocurre el milagro de que obedecer la ley y ser libre es la misma cosa. Para esto hace falta democracia, en efecto. Y lo de ser ciudadanos “críticos” viene de suyo, porque no hay ciudadanía más que en la participación política activa.

Sobre el estado de la filosofía con la llegada de la nueva ley de educación (LOMLOE), Liria afirma que el PSOE ha traicionado su promesa de devolver a la Filosofía lo que le arrebató el PP del ministro Wert. Ante todo, no ha restaurado la asignatura de Ética de cuarto de la ESO. De este modo, continúa aseverando Liria, la ESO se queda sin ninguna presencia de la filosofía. Por ignorancia, estupidez o cinismo, piensan que la cosa se puede sustituir por una especie de catecismo laico en valores, cuando eso no tiene ninguna seriedad filosófica.

Por último, le preguntamos si es posible llegar a un punto medio donde las competencias clave que pide la OCDE se conjuguen con los contenidos filosóficos que piden mantener los defensores de la Instrucción Pública. En esto Carlos es tajante. Piensa que no, porque son modelos políticos contrapuestos. El modelo liberal no quiere ciudadanos, sino emprendedores capaces de competir en la selva del mercado laboral. Un emprendedor no es más que un trabajador sin sindicatos, sin colegios profesionales, sin derecho laboral, es decir, sin ninguna de las instituciones que en otros tiempos conquistó la ciudadanía. Para soportar esa condición, hace falta mucho entrenamiento. Hacen falta coaches, no profesores. Y por eso la LOMLOE tiene prevista una asignatura de Emprendimiento.