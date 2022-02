Las tecnologías forman parte de nuestra vida, convirtiéndose en un apéndice más del organismo. Ahora hablamos de alfabetización en competencias digitales. Tres son los niveles que nuestro alumnado ha de alcanzar al respecto. El primero es la alfabetización digital: aprender a manejar herramientas como PowerPoint y Microsoft Word, entre otras. La segunda es la alfabetización Web: adquirir competencias para participar en la web, dentro de internet y a través de la conexión on-line, por ejemplo saber gestionar con ética y sentido crítico una red social (Instagram, Tik-Tok). Y una tercera forma de alfabetización: la códigoalfabetización, el nivel superior de aprendizaje tecnológico. Consiste en aprender el lenguaje de los ordenadores, saber leer y escribir en los códigos con los que se programan todas las aplicaciones que utilizamos. Estos son los tres tipos de alfabetización que pedimos al alumnado en el siglo XXI.

Una pregunta legítima que podemos hacernos es: ¿podemos empezar ya a desarrollar estas competencias digitales en Educación Infantil? Nos encontramos con dos bandos opuestos a la hora de encarar este interrogante, el bando optimista de las tecnologías y el bando pesimista.

Desde el bando optimista, la respuesta es afirmativa. La tecnología es vista como la herramienta esencial para fomentar la libertad y los derechos de participación. Ya no solo unas pocas empresas tienen el monopolio de lo que podemos ver y consumir. Hemos superado la era de la radio, la televisión y los periódicos. Este abanico se ha abierto, pluralizado y democratizado. Toda persona puede crear, compartir y difundir contenido. Pasamos de ser consumidores pasivos a creadores activos de contenidos (prosumer: productor + consumidor). Para impulsar este auge de la participación y la democracia, es necesario que el alumnado adquiera unos conocimientos básicos con los que poder formar parte y no quedarse rezagado en esta conquista. Para ello, contamos con programas educativos enfocados a la etapa de infantil. Es posible trabajar la codigoalfabetización fomentando habilidades de descomposición y secuenciación. Con respecto a la robótica, aparecen los Bee-bots con botones sobre el cuerpo del robot que permiten su programación. Por último, se nos dice que las tecnologías en el aula fomentan la creatividad y la motivación del alumnado.

Por su parte, el bando pesimista argumenta lo contrario. La adicción a las tecnologías, la proliferación de las fake news y la desinformación, la sobreexposición (ya no solo están conectados en horas de ocio sino también en las aulas, no hay descanso), el uso y lucro que se hace de nuestros datos; todo queda registrado y es utilizado para sacar provecho económico. El llamado filtro burbuja, donde los algoritmos de aplicaciones como Facebook, YouTube o el mismo buscador de Google, provocan que solo nos llegue la información que queremos ver, cerrando la posibilidad a contenidos diversos que promuevan una visón mas plural y democrática de la sociedad. También se argumenta que la investigación científica sobre el uso de la tecnología en las aulas, no confirma ni refuta que estas tengan mayor efecto beneficioso que otras formas de enseñanza-aprendizaje.

Podemos concluir que, sea cual sea nuestro bando, se requiere de un esfuerzo global para que la tecnología sea nuestra aliada en la creación de un mundo mejor.