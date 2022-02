La semana del 24 al 28 de enero, el Colegio Público Ntra. Sra. de la Consolación, de Molina de Segura, celebró la Semana Escolar de la Paz y la No Violencia.

Los actos culminaron con la carrera ‘Kilómetros solidarios’, de la ONG Save de Children. Esta comunidad educativa (familias, docentes y otros trabajadores del centro) demostró, una vez más, su enorme sensibilidad y solidaridad. Se recaudaron más de 2.000 euros que se destinarán a ayudar a la infancia de los países del Cuerno de África.

Este acto concitó a varios representantes políticos municipales y medios de comunicación que fueron testigos del ambiente festivo con el que se reclamaba la paz para todo el planeta. Reproducimos a continuación el manifiesto en el que, esta comunidad educativa, expresaba sus exigencias y anhelos.

«Como todos los años, el 30 de enero celebramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia.

Se celebra este día, porque un 30 de enero de hace muchos años, en la India, murió la persona que demostró al mundo que la guerra nunca es el camino para solucionar un conflicto. Esta persona fue: Mahatma Gandhi.

Hoy necesitaríamos un Gandhi para recordarles a los rusos, a los ucranianos y al resto de líderes políticos del mundo, que no hay caminos para la paz, la paz es el camino.

Y puesto que él nos dejó hace muchos años, nosotros, hoy y aquí, tomamos su voz para decirles que no queremos guerra ni en Ucrania ni en ninguna parte del mundo y lo hacemos gritando fuerte y claro su mensaje: No hay caminos para la paz, la paz es el camino.

Decíamos que se llama Día Escolar porque también nosotros: los alumnos, los maestros, nuestra conserje, las familias y todos los que nos encontramos a diario en los colegios, tenemos el deber de construir un mundo sin violencia y en paz.

Y aunque siempre digamos que el 30 de enero es el Día de la Paz es, además, el Día de la No Violencia. Y lo llamamos así, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, porque no queremos, por supuesto, que haya peleas en el nuestro, ni en ningún otro ‘cole’. Pero tampoco queremos que haya guerras, que haya personas maltratadas por sus parejas, que haya madres que sufran porque no tienen comida para sus hijos, familias que no tengan casa, personas que tengan que huir de su país... Nosotros queremos un mundo en el que todas las personas del planeta seamos felices y vivamos en paz.

Por ello os preguntamos: ¿Estáis dispuestos a no pelearos y a pedir perdón si habéis molestado a otros niños o adultos? ¿Estáis dispuestos a trabajar todos los días por conseguir un mundo en paz y sin violencia?

Pues abramos nuestros corazones por la paz en el mundo, cantando la canción que hemos preparado para hoy».

La canción escogida para la ocasión fue Corazón con cremallera.