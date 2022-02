Dos de los agentes socializadores más importantes para los infantes son la escuela y la familia. Ambos forman, lo que en la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner se denomina, Microsistema.

La familia tiene el deber de cuidar y educar a sus hijos. El estilo que utilicen para dicha labor será importante para la calidad de la relación entre ambos y para la futura inserción del niño en sociedad. Estos estilos se denominan estilos educativos parentales y pueden ser de diversos tipos según el nivel de control y afecto que ejerzamos sobre los hijos.

Para hablar de este tema nos hemos puesto en contacto con Cristina Guirao, psicóloga que lleva ejerciendo de Orientadora Educativa más de quince años en la Región de Murcia y actualmente realiza su labor en el IES Sangonera la Verde. Guirao se interesó por dicha temática cuando se dio cuenta que impartiendo charlas a las familias para orientar en la educación y desarrollo de sus hijos, comprobaba el interés que despierta este tema. La experiencia profesional de todos estos años le hizo entender la relación directa de los estilos educativos con las conductas de los niños o adolescentes.

Para esta profesional, los estilos educativos parentales son el conjunto de ideas, creencias, valores, actitudes y hábitos de comportamiento que los padres mantienen para educar a sus hijos, que influyen directamente en el desarrollo general de las personas. Nos comenta que tradicionalmente se han establecido cuatro estilos educativos: autoritario, permisivo, negligente y democrático. Recientemente se están incluyendo nuevos estilos educativos. El más conocido es el de los hiperpadres o ‘padres helicóptero’, aunque hay otros más actuales como los ‘padres aplanadora o bulldozer’.

Al preguntarle sobre el estilo parental más adecuado de los señalados, mantiene una respuesta clara, sin duda alguna, Cristina resalta el estilo democrático porque son padres cariñosos y afectivos que ponen a sus hijos límites y normas claras. Estos estimulan la autonomía y responsabilidad, son comunicativos y entienden que el error es una oportunidad para aprender y evolucionar. Guirao afirma que los estilos parentales influyen directamente sobre el desarrollo integral de las personas y de forma más concreta en su personalidad, autoconcepto, autoestima, integración social, estado de ánimo, autocontrol, aparición de trastornos de conducta y emocionales, entre otros. Los padres tenemos que preparar a nuestros hijos para que vuelen solos y hacerles responsables de sus actuaciones y decisiones. El ser comunicativos, alegres y cariñosos es primordial, pero nunca hay que sobreprotegerles.

Según Guirao, un estilo educativo parental inadecuado puede tener repercusiones negativas en los hijos. Un alumno que no tiene responsabilidades o normas en casa, difícilmente las va a asumir en el colegio. Si un chico no es autónomo y sus padres le han facilitado siempre el camino, ante cualquier conflicto o dificultad que surja en su vida diaria, no va a saber enfrentarse porque nunca lo ha hecho. Seguramente, su nivel de frustración será muy bajo y su autoestima también.

En definitiva, un estilo educativo parental apropiado es un estilo que conjuga el afecto con la directividad no autoritaria, donde se educa desde la firmeza, el amor y la autonomía, mostrando un elevado grado de afectividad unido a una alta directividad que ponga límites adecuados.