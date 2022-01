Antonio Benito, concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, recibió recientemente a un grupo de maestros que forman parte del proyecto ‘ICT, SΤΕΑΜ and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!’, en el que participa el Colegio CEIP Virgen de la Vega de Cobatillas de Murcia.

Así, este centro educativo ha acogido a maestros de diferentes países de Europa durante una semana, en la que se han realizado diferentes seminarios de formación. Benito ha aprovechado para dar la bienvenida a todos los participantes en el proyecto. Entre los objetivos del proyecto se encuentran: - Integrar la tecnología y los dispositivos inteligentes para aprender jugando. - Desarrollar el pensamiento crítico, el aprendizaje y las habilidades sociales, la iniciativa y el emprendimiento de los niños. - Desarrollar las habilidades y destrezas de los niños relacionados con la observación, exploración con métodos que promuevan el aprendizaje autónomo. - Desarrollar el espíritu de cooperación y responsabilidad, a través del juego con otros niños. - Los niños entrarán en contacto con la cultura de otros países y comprenderán la diversidad, fortaleciendo así su identidad europea.