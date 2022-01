Desde el pasado mes de enero, el CEA García Alix está llevando a cabo un Proyecto Erasmus+ para el intercambio de buenas prácticas (KA2) con socios de Eslovaquia, Irlanda, Letonia y Suecia, instituciones dedicadas a la educación de personas adultas.

Con el título ‘One voice, many stories (ONCE): Storytelling as a vehicle for Social Inclusion and Active Citizenship’, el proyecto utiliza el relato como herramienta para la integración social y la ciudadanía activa a través de actividades de aula y de Centro con motivo de la celebración de diferentes efemérides. Estas actividades se han venido realizando en el centro durante los últimos años y ahora cuentan con el añadido transnacional al constituir material para el intercambio de buenas prácticas entre los socios europeos.

Algunos ejemplos, desde que comenzó 2021 y se inició el Proyecto, son la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, el 21 de febrero, con la elaboración de un Mural digital (Padlet) enlazado desde la web del Centro, donde los alumnos subían una etiqueta con un saludo o una palabra favorita en su lengua materna, el visionado de cuentos indígenas mexicanos como ejemplo de lenguas maternas en peligro de extinción, la lectura de textos en diferentes idiomas y la colocación a la entrada del centro de un mapa del mundo. Toda la comunidad educativa participó pinchando tarjetas indicativas de su lugar de origen, lengua materna y palabra favorita en dicha lengua.

Hace unos días, el 3 de diciembre, celebramos el Día de la no discriminación y la inclusión social, con gran arraigo en el Centro Penitenciario ‘Murcia I’ de Sangonera.

Otros ejemplos de buenas prácticas en el CEA García Alix son el Concurso de creación literaria y el Concurso de traducción inglés-español, que en 2022 verán su sexta edición; las diferentes actividades para la celebración anual del Día Internacional del Libro que incluyen, entre otras, la lectura de textos en el patio del Centro a lo largo de la semana del 23 de abril, la creación de un mural en el que toda la comunidad educativa contribuye con sus autores y obras favoritas, el Concurso de fotografía que lleva como título La foto lectora y el encuentro literario con un/a escritor/a local.

Además de las celebraciones concretas en el centro, las actividades del proyecto en el aula, siempre relacionadas con los intereses y necesidades de los alumnos y con una presencia importante del uso de las TIC, giran en torno a la recopilación de historias personales, relatos y cuentos basados ​​en hechos históricos y tradiciones de los pueblos y ciudades donde nuestros alumnos/as viven o de donde son originarios (historias y tradiciones locales de diferentes culturas y épocas), utilizando diversos temas que ofrecen la posibilidad de analizar similitudes y diferencias culturales y sociales, un proceso que se lleva a cabo con la ayuda del profesor a través de un sencillo taller de escritura previo a la realización de los relatos escritos u orales, cuya finalidad es que todos los alumnos sean capaces de contar su historia, incluso si están en el nivel I de Español o de cualquier Lengua Extranjera impartida en el Centro.

Dada la situación sobrevenida por la covid-19, las movilidades dentro del Proyecto van a ser combinadas entre presencial y en línea. Ya el día 11 de noviembre tuvo lugar el primer evento en línea para la presentación formal de todos los socios y miembros participantes así como de las actividades realizadas por cada institución. La primera reunión presencial del proyecto tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de febrero en Murcia, en la sede del CEA García Alix.