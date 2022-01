¿SABÍAS QUE…?

Eres nube, eres mar, eres olvido.

Eres también aquello que has perdido.

(Fragmento de Nubes, un poema de Borges)

Las nubes son un bello fenómeno de la atmósfera que siempre ha servido de inspiración a pintores, poetas, músicos… Y los científicos las han estudiado desde Aristóteles, que fue el primer meteorólogo de la historia. Las nubes están formadas por minúsculas gotas de agua suspendidas en el aire. Gracias a las nubes se produce la lluvia, que redistribuye el agua por todo nuestro planeta.

FORMACIÓN DE LAS NUBES Y SUS TIPOS

¿Cómo se forman?

El Sol evapora el agua del mar, de los lagos y de los ríos. Las moléculas de agua pasan de líquido a vapor y se mezclan con el aire de la atmósfera. Este aire cálido y húmedo tiende a elevarse, y conforme sube se va enfriando hasta que el vapor puede pasar de nuevo al estado líquido y formar gotitas. A esto se le llama “condensación”. Pero hace falta algo más: una superficie donde se apoyen las moléculas de agua para formar las gotas. Por eso una botella fría tiene las paredes mojadas, al condensarse la humedad del ambiente. En el caso de las nubes, las condensación se produce gracias a los llamados “núcleos de condensación”, que son partículas microscópicas, como polvo o cenizas, que hay en el aire. Sobre estas partículas se forman gotitas de agua muy pequeñas, de una centésima de milímetro. Eso son las nubes: agrupaciones de minúsculas gotitas de agua.

Si no hay núcleos de condensación, aunque el aire sea muy húmedo no habrá nubes. A veces se realiza la “siembra de nubes” esparciendo sustancias en el aire para que puedan formarse nubes y llueva. La estela que dejan los aviones no es humo sino una nube, que se forma al condensarse el vapor de agua sobre las cenizas expulsadas por los motores.

El aire de las nubes no es transparente, ya que las pequeñas gotitas de agua dispersan la luz del Sol en todas direcciones. Por eso las nubes se ven blancas y no podemos ver a través de ellas. Cuando son muy gruesas o muy densas, aún pasa menos luz y el color de las nubes es gris oscuro.

Tipos de nubes

Según la parte del cielo donde se forman hay: nubes bajas, que suelen formarse a una altura máxima de 2 km; nubes medias, que se forman entre los 2 y los 6 km de altura; y nubes altas, por encima de los 6 km. Por su apariencia, las nubes se clasifican en: estratos, con forma de capas alargadas; cúmulos, en grupitos o montones; y cirros, con forma de plumas o flecos. Sin son portadoras de lluvia se llaman nubes tipo nimbo.

Las distintas combinaciones dan lugar a 10 tipos de nubes:

Cirros: forma de penachos o hebras.

Cirrocúmulos: capas delgadas de aspecto granuloso,

Cirroestratos: velos blanquecinos que cubren una amplia parte del cielo.

Altocúmulos: manto globulado.

Altoestratos: capa uniforme, grisácea, que cubre el cielo.

Nimboestratos: oscura, producen lluvias continuas.

Estratos: capas horizontales relativamente grandes de color gris blanquecino. Traen llovizna.

Cúmulos: forma redondeada y aspecto algodonoso, con bordes definidos

Estratocúmulos: grandes masas oscuras, redondeadas y en grupos.

Cumulonimbos: nubes con forma de torres verticalmente, que llega desde de los 2 km a más 10 km de altura. Traen lluvias intensas y tormentas eléctricas.

UNA NUBE EN UN TARRO

Materiales

Tarro de cristal con tapadera. Desodorante de espray o laca del pelo. Cubitos de hielo. Agua muy caliente.

Realización

Llenamos hasta la mitad el tarro con agua hirviendo, o lo calentamos en el microondas. Pulverizamos bastante espray dentro del tarro y lo tapamos rápidamente. Colocamos encima de la tapadera unos cubitos de hielo. Esperamos un poco y veremos cómo el aire del tarro se convierte en una nube. Los aerosoles del desodorante sirven para que se condense el vapor de agua. Si no hubiéramos pulverizado con el desodorante, la condensación se hubiera producido sólo en las paredes y en la tapa del tarro, pero no en el aire.

SABER MÁS

En otros planetas las nubes pueden estar compuestas de otras sustancias que no son agua. Por ejemplo, Venus está cubierto de nubes de ácido sulfúrico. Marte posee nubes de dióxido de carbono. Y Júpiter tiene nubes de amoníaco.