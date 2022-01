La murciana, de Cieza, Alexia Ros Miñano, de ocho años de edad, ha sido semifinalista en la novena edición del popular talent show de cocina de Televisión Española, MasterChef Junior, cuya final se emitió el pasado viernes en la 1. En declaraciones a Onda Regional, Alexia ha explicado que «yo me lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia súper chula».

La murciana, que ha quedado en quinta posición del concurso, tras superar un casting multitudinario, conquistó el corazón de los seguidores y jueces del programa al explicar que quiere estudiar medicina para ser doctora para «salvar padres», porque no quiere que otros niños tengan que pasar por lo mismo que ella, que perdió a su padre cuando tenía tan solo 4 años.

Respecto a su afición por la cocina, la pequeña ha explicado que su padre fue el que «cuando yo era pequeña me enseñó a cocinar platos salados y platos típicos de Cieza como la tortilla, la tortilla con jamón york. De patatas, mi madre no sabía hacerla pero yo la hacía con mi padre. Yo le daba los ingredientes y él la hacía. Luego ya cocinaba yo un poco más». Respecto a su experiencia en las cocinas de Masterchef, Alexia ha declarado que «he cocinado muchas cosas, en el primer programa cociné un sandwich y un flan de huevo: en el segundo, cociné unos espaguetis y… y no me acuerdo de qué (risas) y cuando yo me fui, el algodón y la fresa, y la mandarina».

La madre de Alexia, Lidia Miñano, destacó el orgullo por que su hija haya quedado en quinto puesto en la semifinal del programa. «Súper orgullosa de tener una niña como Alexia. Es un lujazo total, y además a ella le encanta y le ha hecho mucha ilusión, se lo ha pasado genial y ha vivido una experiencia, que es lo importante y no lo va a olvidar en la vida».

Respecto a qué quiere ser de mayor, lo tiene muy claro, no quiere ser cocinera, «quiero ser médico para que los niños no se queden sin padre, porque yo cuando tenía cuatro años, mi padre falleció». Sobre si volvería a participar de nuevo en otro Masterchef, Alexia contestó, «claro hombre, yo voy: junior, mayores, celebritys y abuelos y así… toda la vida, hasta ganar, pero si no lo hago, tampoco pasa nada, yo es por así, cocinar un rato».

Guillem, ganador de la IX edición

En la final de la novena edición del programa Guillem se proclamó ganador de MasterChef Junior 9 en una final determinada por la cocina de vanguardia y tradicional con la presencia del reconocido cocinero, Eneko Atxa.

El pequeño de 12 años, se hizo con una beca de 12.000 euros para continuar su formación y un curso de cocina de cuatro días en el prestigioso Basque Culinary Center. Carla fue la segunda clasificada para el duelo que finalmente ganó Guillem.