Con la llegada de las vacaciones de Navidad, tanto alumnos como docentes aprovecharán este parón para recargar las pilas de cara a un nuevo trimestre que inicia para el año 2022..

Aunque durante las fiestas no haya horario lectivo en los centros educativos, es vital que los padres mantengan rutinas diarias y evitar un abuso en la utilización de videoconsolas, tablets o smartphones.

Aunque no es la primera vez que utilizo estas líneas para hablar sobre el uso responsable de los smartphone, es muy importante tener claro si realmente nuestros hijos están preparados para que tengan teléfono móvil o no, y si pueden navegar por internet a sus anchas sin ningún tipo de control paterno, ya que no hay nada más peligroso para un niño con estos dispositivos sin supervisión y configuración adaptada a su edad ya que probablemente cuando se canse de jugar, navegar o chatear, se le olvide en cualquier sitio, y si no está bloqueada puede ser utilizada maliciosamente.

La educación de los más jóvenes en lo relativo al correcto uso de las redes sociales debe de partir, sin duda, desde casa, y para ello los padres, cada vez más conscientes de ello, tienen la obligación de estar formados e informados en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de sus hijos en cuanto a esta materia se refiere, estableciendo como he comentado una serie de normas durante estos días de confinamiento.

Como cualquier aparato, los smartphone tienen unas normas de uso e instrucciones, es por ello que los padres deben de proporcionar a sus hijos una serie de consejos y garantías de seguridad que faciliten un uso adecuado.

Consejos para padres