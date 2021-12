La Consejería de Educación y Cultura ha publicado las instrucciones para establecer criterios objetivos, homogéneos y de calidad sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato valorando el esfuerzo y compromiso de la comunidad educativa.

En concreto, en Educación Secundaria Obligatoria se promocionará de forma automática con hasta dos materias suspensas, pero además los equipos docentes podrán decidir que el alumno promocione cuando la naturaleza de las materias no superadas les permita seguir con éxito el curso siguiente y tenga expectativas favorables de recuperación, para lo que se considera que no debe tener más de tres materias suspensas y, especialmente, que dos de estas materias no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

No obstante, serán los equipos docentes que dan clase a un grupo los que tendrán la capacidad de decidir sobre la promoción y titulación del alumnado, siempre que exista un acuerdo de tres cuartas partes del profesorado.

Así, los alumnos que al terminar la ESO hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros suprime la evaluación extraordinaria en la ESO, por lo que a lo largo del mes de junio será necesario planificar actividades de apoyo y de refuerzo para los alumnos con evaluaciones suspensas.

Respecto a Bachillerato, los alumnos promocionarán de curso con un máximo de dos materias con evaluación negativa, como hasta ahora.

Los equipos docentes podrán adoptar por mayoría cualificada de cuatro quintos la decisión de conceder la titulación al alumnado con una materia con evaluación negativa, siempre y cuando cumpla con unas determinadas condiciones establecidas en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, y siempre que se considere que el estudiante de Bachillerato ha alcanzado los objetivos y las competencias de la etapa, que se haya presentado a las pruebas y haya realizado las actividades necesarias para su evaluación y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la etapa sea igual o superior a cinco.

Anteriormente, la consejera de Educación y Cultura de la Región de Murcia, María Isabel Campuzano, había puesto de manifiesto «la falta de planificación y la improvisación mostrada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como la incertidumbre que estaba generando en los centros educativos la publicación de la nueva norma a estas alturas del curso escolar, debiendo adoptar cambios en aspectos tan relevantes en el ámbito educativo como son las decisiones referidas a la evaluación, promoción y titulación de nuestros alumnos».

Gran trabajo de los docentes

Campuzano destacó «el gran trabajo que realizan los equipos docentes, cada vez con mayores responsabilidades comprometidas» y subrayó que el objetivo de estas instrucciones es «facilitar la labor del profesorado para que pueda evaluar con criterios objetivos y responsables, tal como demandan los equipos directivos de los centros».

La Consejería de Educación y Cultura publica estas instrucciones destinadas a establecer directrices para facilitar la toma de decisiones de los equipos docentes de los centros educativos de la Comunidad Autónoma hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos a través de los distintos reales decretos de currículo.

Esta iniciativa se lleva a cabo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, que regula la evaluación y promoción en Educación Primaria, así como la evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, en el que se recogen modificaciones que afectan de manera significativa a la evaluación, la promoción y la titulación de las diferentes etapas educativas.