Ejercer la prevención, el cuidado y la intervención ante las dificultades del desarrollo en la niñez es un elemento inherente de la calidad de vida y del bienestar de nuestras sociedades. En este artículo desvelaremos la relevancia de la Atención Temprana (AT) y lo importante que es para nuestra sociedad.

Para hacernos eco de dicha importancia hemos conversado con la psicóloga y vocal de APOEMUR Lucía Carretero Madrid. Es Orientadora Educativa de la CARM desde 1994 y trabaja, desde el año 2003, en el Equipo de Atención Temprana Murcia-2.

Para Lucía, la Atención Temprana es un conjunto de intervenciones, dirigida a los niños de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que se encaminan a favorecer la salud biopsicosocial de los niños con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. La finalidad de esta gira en torno al desarrollo global del niño y los recursos que necesitamos para promoverlo.

Lucía nos enumera los objetivos de la Atención Temprana basados en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Desde la primaria, actuamos en la comunidad para favorecer el desarrollo todos los niños. Desde la secundaria, se trabaja con alumnos con riesgo de padecer dificultades, y desde la terciaria, actuamos ante la dificultad manifiesta para que no se agrave. Dicha intervención se realiza con los niños, con las familias, el contexto social y el ámbito escolar. Algunas de estas intervenciones son la valoración inicial del niño, el asesoramiento a familias, la estimulación general, la logopedia y la fisioterapia.

La conversación se dirige ahora hacia la importancia de este servicio. Ella nos comenta que la Atención Temprana es esencial por los beneficios para el desarrollo de los niños cuando existe riesgo o presentan discapacidad. La Atención Temprana va a mejorar el desarrollo de estos niños pudiendo llegar, incluso, a evitar secuelas y discapacidad. Cualquier persona puede acceder a los equipos de atención temprana, puesto que se atiende a toda la población. En la etapa 0-3, llamando directamente a los equipos y en el rango 3-6 a través del centro educativo.

Por último, le preguntamos sobre la polémica que hay en torno a la Atención Temprana y la Proposición de Ley que se está tramitando en la Asamblea Regional. Para Lucía, la Atención Temprana ha de ser universal y gratuita, pero en nuestra Región no ocurre este hecho. Ahora mismo lo público depende del Ayuntamiento y de si este ha creado un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT). Los municipios más grandes no tienen CDIAT municipal, Cartagena y Murcia no lo tienen. En estos municipios, son los padres los que pagan para recibir Atención Temprana, por lo que sigue habiendo niños que no están siendo atendidos de forma gratuita. Esta Ley sobre AT pretende esa gratuidad, pero el procedimiento que establece puede retrasar el momento del inicio del tratamiento. Es necesario agilizar lo máximo posible este procedimiento, donde intervienen el pediatra, política social, los equipos de Atención Temprana y los CDIAT. Un niño en estas edades no puede ser atendido tarde, pues está en pleno proceso de desarrollo y cada minuto cuenta.