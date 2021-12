El exoesqueleto, o esqueleto externo, es una cubierta dura que sostiene y protege el cuerpo de algunos tipos de animales invertebrados (es decir, aquellos que no tienen un esqueleto interno). En concreto, tienen exoesqueleto la mayoría de los artrópodos: los insectos (hormigas, escarabajos, etc.), los arácnidos (arañas, escorpiones, etc.), los crustáceos (langostinos, gambas, cangrejos, langostas, etc.) y los miriápodos (ciempiés, etc.). También tienen exoesqueleto la mayoría de los moluscos (almejas, berberechos, ostras, mejillones, caracoles, etc.), algunos equinodermos (erizos) y algunos celentéreos (corales).

Los exoesqueletos son duros y rígidos, pero también tienen articulaciones (partes flexibles) que permiten a los animales moverse con facilidad.

La rigidez de los exoesqueletos se debe a su composición química. El exoesqueleto de los artrópodos contiene quitina, que es un biopolímero similar a la celulosa (aunque ésta es de origen vegetal y la quitina es de origen animal). La quitina, que en griego significa ‘túnica’ o ‘cobertura’, es como el cemento de la cáscara de los langostinos, de los escarabajos, etc. En algunos casos, como en los cangrejos, la quitina aparece calcificada para que la cáscara sea aún más dura.

En los moluscos, la concha no contiene quitina sino nácar y minerales endurecidos de carbonato de calcio, como el aragonito y la calcita (las estalactitas tienen calcita). El caparazón de los erizos y las placas de los corales también son calcáreos.

La quitina tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria alimentaria se utiliza como espesante y para la conservación de los alimentos. Y en medicina se utiliza como agente antimicrobiano. Por ello, existe una industria para obtener quitina aprovechando los restos de los crustáceos que comemos, por ejemplo, de los camarones, las gambas y los langostinos.

¿Sabías que...?

LOS EXOESQUELETOS SON VERDADERAS OBRAS DE INGENIERÍA

El marisco, una de las comidas típicas en estas próximas fechas navideñas, tiene gran interés científico además del culinario. Bueno… en realidad nos vamos a referir a la parte del marisco que no comemos: su cubierta. La cáscara de los langostinos o la concha de los mejillones son estructuras externas, llamadas ‘exoesqueletos’, que protegen el cuerpo de estos animales. La composición química de los exoesqueletos tiene interesantes propiedades. Además, son verdaderas obras de ingeniería resultado de la evolución biológica, que sirven de inspiración para fabricar exoesqueletos mecánicos artificiales que ayudan a moverse a personas con dificultad motora.

El experimento: una concha de cáscaras

MATERIALES

Cáscaras de huevo. Cáscaras de gambas o langostinos. Batidora.

BATIMOS, MEZCLAMOS Y MODELAMOS

Lava bien las cáscaras de 5 huevos y las de 5 langostinos (o de 10 gambas). Calienta unos diez minutos al horno las cáscaras para eliminar los residuos orgánicos que puedan quedar y para que se tuesten y sea más fácil pulverizarlas. Échalas en el vaso de la batidora y tritúralas bien. Añade agua y amasa para hacer una pasta. Moldea a tu gusto una concha. Déjala secar al aire al menos un día, o introdúcela en el horno a unos 100 ºC durante una media hora. Cuando esté seca puedes pintarla a tu gusto.