Si has decidido salir de viaje esta Navidad y estás pensando dónde ir o has visto tantas opciones que todavía no acabas de decidirte entre todos los destinos, a continuación te vamos a dar dos ideas que van a ayudar y donde pasar unas vacaciones inolvidables.

1. NUEVA YORK. La ciudad que nunca duerme, tiene la facultad de transformarse cada año al llegar las fechas navideñas y es por eso que es un destino que nunca defrauda en estas fechas. Con total seguridad te van a encantar los Christmas Windows, como se llaman allí a los escaparates decorados de Navidad. Deberíamos visitar el barrio más navideño que hemos visto nunca, con miles y miles de luces y cientos y cientos de bombillas en cada casa de Dyker Heights. No debemos perdernos tampoco la visita a sus mercados navideños, pistas de hielo, las Rockettes y las luces navideñas en el árbol del Rockefeller Center, que aunque está a tope de gente, es otro de esos lugares donde viajar en Navidad se convierte en un recuerdo para toda la vida. 2. PARÍS. La capital francesa es un destino de los más visitados del mundo, de esos que casi todo viajero ha pisado al menos una vez en la vida. Pero al igual que Londres, es uno de los destinos donde viajar en Navidad para vivir la ciudad de manera completamente diferente en estas fechas. En París en Navidad no debemos perdernos los eventos de fin de año, las pistas de hielo, la iluminación más bonita de la ciudad e incluso cómo es la Navidad en Versalles, así como los mejores mercados navideños de París. Otro plan que debemos tener en cuenta y que nos va a encantar a poco niños que seamos o si vamos con peques, es visitar Disneyland París en estas fechas, donde todo está especialmente preparado para hacer que estas Navidades sean mágicas. Allí encontrarás un plan día por día para viajar a Disneyland París con niños. Tanto para viajar a Nueva York, como a París, además del PCR y de rellenar el formulario oficial de cada lugar, será requisito imprescindible estar vacunado con la pauta completa.