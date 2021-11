La nueva encuesta global de la ONG Educo con casi 8.000 participantes revela que 1 de cada 10 niños y niñas no ha podido continuar sus estudios durante la pandemia. Las causas principales citadas por los niños y las niñas han sido el cierre de las escuelas y la falta de acceso a herramientas digitales e Internet. El informe global de Educo, ‘La voz de 8.000 niñas y niños: El Derecho a la Educación y a la Participación post Covid-19 explicado por niñas y niños del mundo’, analiza respuestas de niñas y niños de 6 a 18 años en 12 países de Asia, América Latina, África y España.

El estudio revela que mientras la mayoría (80%) de niñas y niños echan de menos la escuela y prefieren estudiar presencialmente, solo menos de la mitad (45%) ha podido asistir a la escuela físicamente, y aproximadamente una cuarta parte no ha tenido otra opción que estudiar a distancia. «Un número abrumador de niñas y niños nos dice que echan de menos la escuela y que quieren seguir estudiando, pero también tienen dificultades porque tienen pocas oportunidades de aprendizaje y de ocio y, a veces, no cuentan con el apoyo adecuado que necesitan para seguir adelante», explica Pilar Orenes, directora general de Educo.

Y añade: «Aunque algunas niñas y niños han podido asistir a la escuela, la transición a la nueva normalidad ha sido muy desigual. Tememos que una parte de la infancia más desfavorecida, que ha tenido poco o ningún apoyo, se verá obligada a abandonar la escuela, y que otras perderán el interés en la escolarización al no poder hacer frente a la nueva normalidad».

En general, aproximadamente 1 de cada 10 (11%) no había podido estudiar de ninguna manera en los seis meses anteriores a la encuesta. Los niñas y niños que participaron en la encuesta en India y Bangladesh tenían tres veces más probabilidad que la media de no poder seguir estudiando, igual que niñas y niños de entre 12 y 18 años, y especialmente si vivían en Burkina Faso (1,5 veces más que la media, si se analiza por edades).

Entre las niñas y los niños que no han podido estudiar, alrededor del 67% identificaron el cierre de las escuelas y la ausencia de otras alternativas adaptadas a sus realidades como las principales razones para no poder estudiar, además de la falta de recursos tecnológicos, la pobreza y la falta de apoyo familiar, mientras que alrededor del 11% de los participantes en la encuesta no querían seguir estudiando debido a diversas razones como desinterés por la escuela, falta de motivación para estudiar y escasez de recursos, entre otros motivos.

La mayoría de las niñas y los niños que participaron en la encuesta dijeron que echan de menos la escuela. En Bolivia, esta probabilidad es dos veces superior a la media, seguido por las niñas y los niños que viven en la India y Guatemala, países que tienen restricciones severas en relación con las reuniones presenciales.

Ante el cierre de las escuelas, estudiar desde casa ha sido una opción muy relevante en Bolivia (cuatro veces más que el promedio), así como en Guatemala, y en Filipinas, uno de los pocos países que no han abierto las escuelas físicamente desde hace más de 18 meses.

La infancia que vive en Nicaragua, Malí y España ha tenido más probabilidad de asistir a la escuela, ya sea porque no ha habido cierres de colegios o porque la duración de los cierres de escuelas no ha sido tan prolongada.

Toma de decisiones

Mientras que casi la mitad de las niñas y los niños sienten que han participado, cerca del 18% manifiestan que no se les ha escuchado y que no se ha contado con ellos y ellas para tomar decisiones durante la pandemia. Las niñas y los niños que respondieron a la encuesta en Benín tienen casi el doble de probabilidad de no haberse sentido escuchado, seguido por India y Mali. «Ellos son los que deciden y nosotros lo hacemos», nos dijo una niña de Benín sobre los adultos; «Como eres un niño(a), no sabes nada», comentó una adolescente de la India.

Entre los ejemplos citados acerca de sus opiniones sobre la falta de participación destacan: no poder salir de sus casas; que las familias, las escuelas y los gobiernos han tomado medidas sin preguntar a los niñas, niños y adolescentes, que no les han dejado dar su opinión o que no les han dado explicaciones sobre los motivos de las medidas.