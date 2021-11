Rescatar los muros del colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de El Esparragal para dar identidad a su proyecto ‘Aire Limpio’, es una de las actividades que se programaron el curso pasado con el fin de fomentar el trabajo colaborativo. «Nuestra intención fue implicar al alumnado en un proyecto artístico común, bajo la dirección y ejecución de un gran artista, nuestro querido exalumno Salva Espín, ilustrador y diseñador de cómics y que en la actualidad trabaja para Marvel».

Espín volvió al colegio hace dos semanas para firmar el mural que diseñó y dibujó en el centro, que fue pintado por el alumnado y profesorado.

«Queremos dar las gracias a la Asociación Cultural Paco Rabal, por apoyar esta iniciativa y colaborar en el proyecto, acudiendo al acto Francisco José Pérez Perea, secretario de la Asociación», afirma la directora del colegio.

Los delegados de cada clase dedicaron unas palabras muy cariñosas, «recordando su paso por el colegio como alumno, y por ser un claro ejemplo de que los sueños se cumplen, siempre que vayan acompañados de esfuerzo, trabajo e ilusión».

A continuación transcribimos uno de los textos que fueron leídos en el acto: «Buenos días Salva. Los alumnos y alumnas de 5º estamos muy orgullosos de tenerte una vez más en nuestro cole que también es el tuyo. Tienes un talento increíble. ¡Nos hemos divertido un montón pintando ese mural tan chulo que nos has regalado! Incluso nos ha parecido ver a doña Mariola caracterizada como una naranja muy cool… Muchas gracias por llevar el nombre de nuestro pueblo por todo el mundo. Eres un ejemplo de superación y fijándonos en lo lejos que has llegado, sabemos que sea cual sea nuestro sueño, con trabajo y constancia, podremos llegar a conseguirlo. Por no hablar de tu cercanía, siempre dispuesto a acudir a la llamada de nuestra ‘dire’ cuando se trata de algo referente al cole. Ese cariño es recíproco y así lo hemos sentido en cada una de tus visitas: siempre amable, simpático y natural. Esperamos con impaciencia tus proyectos y hasta nos sentimos un poquito partícipes de ellos. Los alumnos y alumnas de este centro hemos sido superhéroes y superheroínas durante esta pandemia. Superhéroes y superheroínas de El Esparragal, que eso mola mucho. Ten siempre presente que aquí tienes un montón de gente que te quiere. Mucha suerte en el futuro, esperamos verte pronto y mucha fuerza y poder en tu nueva aventura: la de ser papá».