Cuando los niños llegan a la edad escolar, pueden sufrir presiones de diversas fuentes. Estas pueden provenir de los propios niños, así como de los padres, los maestros, los compañeros y la sociedad en general. Esta presión puede adoptar muchas formas, a las que los niños deben responder y adaptarse. Tanto si se trata de acontecimientos duraderos, como el divorcio de sus padres, o un simple problema menor, como perder las tareas escolares, estas exigencias o tensiones forman parte de la vida cotidiana de los niños.

Hay un lado positivo que es cuando los niños tienen la oportunidad de sortear contratiempos a edades más tempranas. Desarrollan la resiliencia y las herramientas necesarias para ser un adulto independiente y manejar futuros desafíos.

Los niños se acoplan bien a algunos acontecimientos y son capaces de adaptarse a ellos con relativa facilidad. Otros pueden parecerles una amenaza para sus propias rutinas diarias o las de la familia, o para su sensación de bienestar general. Estas tensiones pueden ser más problemáticas. La mayor parte de la tensión a la que se enfrentan los niños se encuentra en un punto intermedio: ni es bienvenido ni es gravemente perjudicial, sino que forma parte de las tareas de la infancia y del aprendizaje de sí mismos.

Los niños pueden tener que enfrentarse a un acosador en el patio de recreo, a una mudanza a un nuevo barrio, a la enfermedad grave de uno de sus padres o a la decepción de un mal rendimiento deportivo. Es posible que sientan una presión constante y persistente para vestirse de la manera «correcta» o para obtener las altas calificaciones que los pongan en el camino hacia la universidad «correcta». Los niños también se pueden preocupar por hacer amigos, lidiar con la presión de los compañeros o superar una lesión o discapacidad física.

Los niños son sensibles no solo a los cambios que los rodean, sino también a los sentimientos y las reacciones de sus padres. Esto es cierto incluso si esos sentimientos no se comunican directamente con palabras. Si uno de los padres pierde el trabajo, los niños tendrán que adaptarse a la crisis económica de su familia; no solo deben enfrentarse a los obvios cambios de presupuesto de la familia, sino también a los cambios en el estado emocional de sus padres.

Capacidad del niño

No todas las clases de tensiones son malas. Una cantidad moderada de presión por parte de un maestro o un entrenador, por ejemplo, puede motivar a un niño a mantener sus calificaciones altas en la escuela o a participar más plenamente en las actividades deportivas. Manejar con éxito las situaciones o acontecimientos estresantes mejora la capacidad del niño para afrontarlos en el futuro. Los niños son futuros adultos y, a través de estas experiencias, desarrollan su resiliencia y aprenden a enfrentarse a los inevitables golpes y obstáculos de la vida.

Todos los niños mejoran su capacidad para controlar el estrés si:

• Ya han logrado lidiar con los problemas y se sienten capaces de hacerlo.

• Poseen una autoestima alta.

• Cuentan con el apoyo emocional de la familia y los amigos.

A los niños que tienen un claro sentido de capacidad personal, y que se sienten queridos y apoyados, les suele ir bien.