Los tics son movimientos o vocalizaciones súbitos, rápidos, repetitivos (recurrentes), no rítmicos, involuntarios, inoportunos, que no se hacen a propósito, absurdos e irresistibles, de los músculos de los brazos, piernas, cara o garganta. Estos últimos son los responsables de la emisión de sonidos o ruidos. Son el trastorno del movimiento más común en la edad pediátrica, estimándose que entre 4 y 23 de cada 100 niños tienen o tuvieron algún tipo de tic antes de la pubertad. Es común la existencia de historia familiar. Los tics pueden comprometer de modo importante las actividades de la vida diaria del individuo. En el niño los tics adoptan muchas formas diferentes y a veces cambian de forma, pudiendo, a lo largo de su evolución, variar en su localización y en su intensidad.

El síndrome de Tourette (o Gilles de la Tourette) es un trastorno hereditario de inicio en la infancia, caracterizado por múltiples tics físicos y vocales. En niños y adolescentes alcanza una prevalencia de 1 a 10 niños por cada 10.000.

Los tics pueden ser leves pasando prácticamente desapercibidos (no perturban la escritura, no causan problemas para tragar, etc.) o, por el contrario, ser muy evidentes, comprometiendo de modo importante las actividades de la vida diaria del niño.

Los tics pueden clasificarse en:

• Tic motor simple. Implica la afectación de un único músculo o grupo de músculos. Incluyen parpadeos, muecas en la cara, muecas con la boca, arrugamiento de la nariz, guiños, elevación de hombros, etc.

• Tic motor complejo. Provoca un movimiento ‘raro’ de varios músculos. Son los tics de dar un saltito, tocar un objeto, tocarse a sí mismo, no pisar algo al caminar, etc.

• Tic fónico o vocal. Es el tic que se expresa con vocalizaciones, ruidos simples (tos, gruñido, ronquido, chasquido, etc.) o lenguaje especial, como ecolalia (repetir involuntariamente una palabra o frase que acaba de decir otra persona), palilalia (repetir involuntariamente sílabas o palabras) o coprolalia (tendencia patológica a decir obscenidades).

Los tics pueden aparecer de forma aislada, asociarse a otras enfermedades o ser favorecidos por medicamentos. En ocasiones los tics son la expresión de factores o situaciones emocionales, apareciendo o aumentando con la ansiedad o el estrés.

Es frecuente la asociación de los tics con otros trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con los comportamientos obsesivo-compulsivos, con los trastornos de la conducta, con trastornos del sueño y con dificultades del aprendizaje. El médico generalmente diagnostica un tic durante un examen físico y no se requieren exámenes especiales. En casos excepcionales se puede hacer un electroencefalograma para descartar formas de epilepsia, las cuales pueden ser la fuente de los tics.

Los tics pasajeros de la niñez no se tratan. El hecho de llamar la atención al niño sobre un determinado tic puede empeorarlo o perpetuarlo. Si el ambiente familiar o social es tranquilo, los tics ocurren con menos frecuencia y pueden desaparecer más rápidamente. Los programas de reducción del estrés pueden servir para estos pacientes.

El tratamiento farmacológico debe reservarse para aquellos casos en los que los tics creen problemas moderados o graves en el niño.