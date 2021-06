Poco a poco vamos viendo cómo el mercurio de los termómetros va subiendo de cara al verano, que tenemos a la vuelta de la esquina, cuando la sensación térmica hace que nuestro cuerpo se sienta más cansado y fatigado, elementos que no son muy buenos compañeros de viaje a la hora de conducir o hacer cualquier tipo de actividad física, por lo que tenemos que mantener una serie de hábitos que garanticen no sufrir ‘una pájara’.

El calor no sólo afecta a las personas, y los dueños de mascotas saben a ciencia cierta de lo que estoy hablando, ya que este calor sofocante no es nada beneficioso para los animales, debiendo de mantener una rutina para garantizar que se encuentran hidratados durante el verano.

Vivimos en una sociedad que por suerte está cada vez más concienciada con el mundo animal, y eso nos hace avanzar en un mundo mejor en el que se demuestra a los niños una mayor estima hacia sus mascotas. Es muy recomendable que un niño adquiera responsabilidades desde pequeño, ya que le servirá de entrenamiento para su edad adulta, pero siempre recordando que una mascota no es un juguete, y que no podrá abandonar sus obligaciones cuando le venga en gana y más aún en verano.

Es vital conocer todos los cuidados relacionados con el calor y los animales, pues esta época del año es muy dura, ya que a diferencia de las personas los animales no disponen de un mecanismo de sudoración que les permita refrigerar su cuerpo. Es muy importante tener claro que nuestra mascota es uno más de la familia, y si queremos realizar algún de desplazamiento en vehículo, no debemos dejarlo en el interior aunque sea sólo un instante, ya que las temperaturas pueden superar los 70º C.

Para evitar sustos durante este verano con nuestras mascotas, aprovecho para lanzar estos consejos de vital importancia a tener en cuenta, sobre todo por los más pequeños, dentro de su responsabilidad del mundo animal:

• Llevar siempre una botella de agua para evitar que nuestra mascota se deshidrate.

• Córtale el pelo para que esté mucho más fresco.

• Si lleva un bozal, utiliza uno con el que el animal pueda jadear.

• Lleva siempre la documentación de tu mascota encima.

• Evita pasear en las horas centrales del día.

• No olvides que el asfalto quema, pudiendo producir quemaduras en las patas de tu mascota.

• Puedes utilizar cremas solares especiales para animales.

• No dejes a tu animal en el interior del vehículo sin refrigeración.