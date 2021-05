Edelvives y Google vuelven a reforzar su relación empresarial. Ambas empresas llevan colaborando desde 2016 (Edelvives es ‘Professional Development Partner’ editorial de Google desde 2019) y han decidido estrechar aún más sus lazos con un nuevo acuerdo: la entrega de licencias plus de la nueva herramienta Google Workspace for Education y la presentación de nuevas certificaciones oficiales en competencia digital para estudiantes. Las dos firmas también han anunciado el comienzo de una gira en un autobús dotado de la última tecnología que recorrerá diversos centros educativos españoles, varios de ellos de Murcia, del 18 de mayo al 3 de junio explicando ambas novedades.

Este acuerdo, presentado en un evento ante los medios en Madrid, llega tras el reconocimiento de la compañía tecnológica a la labor realizada por Edelvives durante la pandemia y su objetivo de que la educación pudiera continuar desde los hogares. En palabras de Javier Cendoya, director General del Grupo Edelvives: «Seguimos en el camino haciendo posible aquello que nos entusiasma: integrar educación y tecnología. Fuimos pioneros en esta propuesta, ya que somos el único partner de Google en el mundo editorial, y queremos seguir estando muy cerca de los colegios para agradecerles su ejemplo en estos meses de pandemia con nuevas iniciativas transformadoras. Hemos hecho las cosas bien y es el momento de los valientes».

Novedades a bordo de un autobús

En esta gira Edelvives y Google darán a conocer tanto el funcionamiento de las herramientas premium Workspace for Education (‘Google Workspace Teaching and Learning -Upgrade’ y ‘Google Workspace for Education Plus’) como las nuevas certificaciones oficiales para estudiantes a través de distintos eventos presenciales (manteniendo todas las medidas de seguridad) en centros escolares de nueve ciudades españolas. Ese tour se llevará a cabo en un autobús y recorrerá diferentes colegios de Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Murcia, Sevilla, Barcelona, Valladolid y Madrid.

Sobre estos eventos, Arturo Cavanna, director de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital del Grupo Edelvives se mostró muy satisfecho: «En la gira se podrán conocer de primera mano las nuevas herramientas educativas y un innovador plan de desarrollo en competencia digital con certificaciones para estudiantes». A día de hoy y de la mano de Edelvives se han implantado más de 140.000 ordenadores Chromebooks en colegios españoles, ya hay más de 6.000 docentes certificados y son más de 1.000 los centros que están siendo acompañados en su proceso de transformación digital.

Por su parte, Gonzalo Romero, Head of Education Google Spain, señaló que la misión tanto de Google como de Edelvives siempre ha sido «la de acompañar en el proceso de transformación de la enseñanza». Y para ello, hizo hincapié en tres cuestiones: la modernización metodológica, el apoyo al proceso de formación docente y la disposición de un conjunto de herramientas tecnológicas «ágiles y sencillas». A su vez, destacó algunas características de las dos nuevas propuestas de Google Workspace for Education: «Para los docentes presentamos ‘Google Workspace Teaching and Learning (Upgrade)’, una herramienta con diversas funcionalidades como crear videoconferencias en las que podrán participar hasta 250 personas y donde se podrán realizar preguntas e incluso encuestas; organizar ‘breakout rooms’ (salas adicionales de trabajo), y lo que se denomina reportes de originalidad, es decir, revisión de las tareas de los alumnos en Google Classroom con costes muy competitivos. Esta última herramienta, además, desarrolla el aprendizaje crítico de los estudiantes».

Para los estudiantes, Romero presentó ‘Google Workspace for Education Plus’. «Una solución integral que incluye funciones avanzadas de seguridad, estadísticas o enseñanza-aprendizaje, entre otras. Para su acceso, cada estudiante dispondrá de una licencia con un precio inmejorable». Edelvives pone a disposición de todos los centros interesados el contacto experienciacliente@edelvives.es. A través de él podrán conocer en detalle tanto las nuevas herramientas como el plan de desarrollo en competencia digital para estudiantes.