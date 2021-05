Con motivo del día del libro, 23 de abril, la Asociación Maestros Mundi ha publicado el cuento ‘Héroes sin capa’, dirigido a adultos y niños/as a partir de los 10 años, y con el principal objetivo de que los beneficios les ayuden a financiar los proyectos socioeducativos que desarrollan con menores en situación de vulnerabilidad del municipio de Cartagena.

El concejal de Juventud, David Martínez Noguera, ha acompañado en la publicación a la escritora Ana Josefina Medina García, y a la ganadora del concurso para crear la portada, Esther Martínez González, ambas voluntarias de la asociación y que han puesto en este proyecto toda su ilusión y creatividad.

«Se trata de un cuento benéfico que, además de reflejar la labor que se lleva a cabo desde la Asociación Maestros Mundi con los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pretende recaudar fondos para poder seguir realizando estas actividades de acompañamiento socioeducativo», ha afirmado el concejal, quien ha recordado que «esta asociación desempeña su labor en el municipio de Cartagena desde el 2015, y tiene como fin promover el desarrollo integral de colectivos en desventaja social, a través de diversos proyectos e iniciativas educativas».

El cuento narra la historia de Dani, un niño que a su temprana edad ya ha descubierto la crueldad de la vida y experimentará la indiferencia de la sociedad. Su inocente y corta vida esconde los más oscuros secretos. La inocencia infantil hace que disfrute de las pequeñas alegrías de la vida y que vea sus penas como aventuras fantásticas de las que disfrutar y sentirse privilegiado. Un día, su héroe sin capa le enseña un nuevo mundo, otras versiones más alegres y con mayor bondad que las que ha conocido, y queda maravillado. Descubre la bondad, la generosidad sin límites y el cariño como hacía mucho que no lo sentía. Su héroe también descubre una realidad que no esperaba. Los prejuicios, a menudo ciega nuestra vista y no nos dejan disfrutar de las cosas simples como una sonrisa, un viaje en autobús o la amistad sin límites.

La autora de este cuento ha explicado cómo se le ocurrió la idea de escribirlo. «Estando yo trabajando aquí, la asociación se enteró de que me gustaba escribir cuentos infantiles y me propusieron escribir uno para poder ayudar a recaudar fondos. Nos pilló el confinamiento y, como no podíamos ayudar a los niños como lo habíamos hecho siempre, empezamos a recopilar información con situaciones que habíamos vivido en la propia asociación y, poco a poco, el libro fue surgiendo», ha recordado Ana Medina.

El libro está a la venta a través de Amazon, tanto en formato físico (8,99 euros) como digital (4,99 euros).