La victimización infantil y juvenil es un problema reconocido por la Organización Mundial de Salud (OMS) con afectación a nivel mundial: alrededor del 71-95% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) experimenta uno o más tipos de victimizaciones a lo largo de sus vidas.

Con el objetivo de sensibilizar y prevenir esta problemática, ha surgido el programa de formación SAVE (Schools Against Victimisation from an Early Age) que, en español, significa ‘Escuelas Contra la Victimización desde Edades tempranas’.

El curso ha sido creado por una asociación estratégica financiada por la Unión Europea mediante el programa Eramus+, formada por instituciones de Irlanda, Italia, Polonia y España, teniendo en cuenta las voces de todos los implicados: la evidencia científica, la visión de los expertos y profesionales que atienden a las víctimas, las propias víctimas y quienes trabajan en las escuelas.

SAVE es de acceso online, gratuito y está dirigido al personal de las escuelas europeas. Está conformado por cuatro módulos: abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato infantil y resiliencia. La estructura del curso incluye contenido de carácter teórico y práctico para cada una de las temáticas que se desarrollan.