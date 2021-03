Ya ha pasado más de un año desde la aplicación del primer estado de alarma con motivo de la pandemia global ocasionada por el coronavirus covid-19.

Sin duda los más pequeños son los que están aguantando como campeones todas las medidas que tienen como objetivo frenar los efectos del coronavirus, privándoles de diferentes actividades que por suerte poco a poco se van recuperando aunque con ciertas restricciones.

Estamos a la vuelta de la esquina de las vacaciones de Semana Santa y estas restricciones hacen que sea un descanso diferente de lo que conocíamos antes del estado de alarma, no pudiendo hacer una escapada en familia.

Es muy importante tener claro si realmente nuestros hijos están preparados para que tengan teléfono móvil o no, y si pueden navegar por internet a sus anchas sin ningún tipo de control paterno, ya que no hay nada más peligroso para un niño que estos dispositivos sin supervisión y configuración adaptada a su edad, ya que probablemente cuando se canse de jugar, navegar o chatear, se le olvide en cualquier sitio, y si no está bloqueada puede ser utilizada maliciosamente.

La educación de los más jóvenes en lo relativo al correcto uso de las redes sociales debe de partir sin duda desde casa, y para ello los padres, cada vez más conscientes de ello, tienen la obligación de estar formados e informados en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de sus hijos en cuanto a esta materia se refiere, estableciendo como he comentado una serie de normas durante estos días donde debemos de transmitir esa fortaleza a los más pequeños de la casa.

Como cualquier aparato, los Smartphone tienen unas normas de uso e instrucciones, es por ello que los padres deben de proporcionar a sus hijos una serie de consejos y garantías de seguridad que faciliten un uso adecuado.

Consejos para padres:

1. Establece horarios de uso, y para ello controlar las horas de conexión de tu hijo.

2. Infórmate sobre las aplicaciones que utilizan tus hijos.

3. A la hora de dormir, los niños deben de hacerlo sin ningún tipo de pantalla.

4. Enseña a tus hijos consejos sobre el uso responsable de los dispositivos, informándole de los riesgos derivados por el mal uso.

5. En redes sociales deben de tomar precaución sobre las imágenes, comentarios y vídeos subidos a la red, utilizando las redes que más se adapten a su edad.

6. Aprovecha estos días para realizar otro tipo de actividades y juegos.