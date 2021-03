La fobia escolar es la incapacidad total o parcial del niño de acudir al colegio como consecuencia de un miedo irracional a algún aspecto relacionado con la situación escolar. Dicha alteración no se incluye como categoría diagnóstica ‘per se’ en los manuales de clasificación diagnóstica actuales, sino que se encontraría reflejada dentro de la categoría de las fobias específicas.

Se trata de un trastorno que afecta a un 15% de niños y adolescentes en edad escolar, encontrándose de forma más frecuente en la adolescencia temprana.

La asistencia a la escuela produce en el niño una angustia anticipatoria intensa, que le lleva a evitar el ámbito escolar. Los síntomas suelen presentarse justo antes de tener que salir hacia la escuela o la noche anterior, incrementándose a medida que se acerca el momento de enfrentarse a la escuela. La ansiedad experimentada puede acompañarse de una gran variedad de síntomas neurovegetativos como náuseas, cefaleas, vómitos, etc., que a su vez cumplen una función de ‘excusa’ para permanecer alejado de la escuela, permaneciendo en casa debido a su malestar físico.

El temor irracional e insuperable a ir al colegio se relaciona en ocasiones con alguna circunstancia concreta del ámbito académico (temor al profesor, a alguna asignatura o a los compañeros), otras veces se trata de un temor más inespecífico relacionado con hacer el ridículo o ser criticado.

¿Qué pueden hacer los padres?

La actitud de los padres es fundamental a la hora de detectar y abordar el problema. Por un lado, no se debe permitir que el niño no vaya a la escuela. Sin embargo, una actitud rígida e impositiva al respecto puede sensibilizar aún más al menor. Así, los padres deben mostrar una actitud comprensiva y de aceptación respecto al sufrimiento del niño, pero de ‘no aprobación’ de su comportamiento de evitación resultante (no ir a clase). Por ejemplo, pueden usar frases como: «Me doy cuenta de que lo pasas mal cuando debes ir al colegio y te comprendo, pero tenemos que buscar la forma para ayudarte a que pierdas el miedo», o «es importante ir al cole y yo estoy dispuesto a ayudarte de la manera en que lo necesites, pero quedándote en casa no lo estoy haciendo». Asistir a clase es la terapia más eficaz pues, como en el resto de las fobias, es muy importante ayudar al niño a enfrentarse a su miedo.

Si conocemos el motivo por el cual el niño no quiere ir al colegio es importante hablar de esto con él y transmitirlo en la escuela, para que también lo tengan en cuenta facilitándole el terreno en la medida de lo posible (por ejemplo, en los casos de problemas con algún compañero). También es importante que los padres ayuden al niño fuera de casa a pasar más tiempo con niños de su edad, de esta manera adquirirá mayor seguridad y habilidades sociales para relacionarse con sus compañeros de clase.

Acudir a profesionales especializados en psicología infantil puede resultar de gran ayuda tanto desde el punto de vista de intervención terapéutica como en la búsqueda de asesoramiento y directrices sobre la forma más adecuada de ayudar al niño.

En el colegio

En el colegio los maestros también pueden hacer varias cosas:

• La actitud de los docentes debe ser tolerante y comprensiva a la vez que firme respecto a la importancia de acudir al colegio todos los días.

• La escuela no debe sobreproteger al alumno con fobia escolar, pero sí facilitarle las cosas en la medida de lo posible, colaborando con los padres y un psicólogo especialista.

• Especialmente si el problema del niño radica en algún aspecto que provenga del colegio, éste deberá hacerse cargo de abordarlo de forma inmediata con el fin de poder facilitar el bienestar del alumno en su aula.

• Es importante que los profesores empleen el refuerzo positivo ante la conducta del niño de acudir a clase. Esto es, nunca hay que ridiculizarle, sino animarle por haber venido, elogiando sus logros y avances en este terreno de una forma sutil, para que no se sienta distinto a sus compañeros.