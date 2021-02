Concurso de carteles de Sabic para concienciar sobre la seguridad

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez, ha visitado el Colegio Público Maestro José Castaño, para hacer entrega del calendario Murcia Ciudad Sostenible 2021. El calendario, editado por el Ayuntamiento de Murcia y Ferrovial Servicios se está repartiendo en todos los centros escolares del municipio. En total se han editado 6.000 calendarios, de los cuales 5.000 ejemplares son de pared y 1.000 de mesa.

Los ganadores de esta edición son los siguientes: Juan Luis Guerrero García (CEIP Nuestra Señora de la Antigua), Ángel Romero López (CEIP Maestro Enrique Laborda), Violeta Ruiz Fernández (CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca), Blanca Villa Cabrera (CEIP Mariano Aroca), Ainhoa Baeza Ibáñez (CEIP Nuestra Señora de Atocha), Daniel Agustín Bravo Agurto (Santa María de la Paz - Jesuitinas), Santiago García Sánchez (CEIP Francisco Salzillo), Adelia Cano Gálvez (Jesús -María Alfonso X), Irene Beatriz Vargas Pérez (CEIP Nuestra Señora de la Encarnación), Sara Reyes Martínez (CEIP La Arboleda), Mario López Martínez (CEIP Maestro José Castaño) y Julia Silvestre Parra (CEIP Nuestra Señora de Belén).

Un total de 5.156 estudiantes y 57 profesores de 37 centros educativos de la Región de Murcia participan ya en el 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, aprendiendo a realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

Bajo el original lema ‘ConexiON, AdicciOFF. Esto no es un juego’, la propuesta de esta edición consiste en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso pone a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas. Además, ante la petición de docentes y estudiantes que han visto sus clases suspendidas por la pandemia, el Grupo Social ONCE ha decidido ampliar el plazo de inscripción y presentación de trabajos hasta el 26 de febrero en www.concursoescolaronce.es.

Se trata de una medida extraordinaria dado el elevado interés que ha suscitado el Concurso en esta edición, en la que ya participan 141.292 estudiantes y 1.886 docentes de 1.470 centros educativos de toda España.

Más de 500 escolares de los cinco colegios ubicados en el entorno de SABIC han participado en 2020 en el III Concurso de Carteles bajo el lema ‘Tu seguridad no tiene atajos’ que ha organizado la empresa como parte de la campaña de concienciación sobre la seguridad laboral.

El concurso se realiza cada dos años durante las paradas técnicas programadas de mantenimiento en el complejo industrial. El concurso se realizó durante la parada técnica de la planta de policarbonatos LX2 que se llevó a cabo en otoño.

La temática del concurso de este año se centró en la seguridad basada en el comportamiento. Tomar atajos para ahorrar esfuerzo o tiempo puede tener un impacto muy alto en seguridad.

La empresa quería resaltar lo importante que es permanecer atentos ante los posibles riesgos del día a día y estar en guardia para protegerse uno mismo y a los que nos rodean.

El acto de entrega de los premiados se ha realizado en un evento, esta vez, virtual para garantizar la seguridad de todos. Tanto los colegios ganadores como el resto de participantes recibirán premios económicos y de participación. Los ganadores este año han sido:

• Primer premio: Colegio Narval con su cartel: ‘Con casco y mascarilla, protegidos de maravilla’.

• Segundo premio: Colegio Miralmonte con su cartel: ‘Trabaja Seguro, elige bien’.

• Tercer premio: CEIP La Aljorra con su cartel: ‘Piensa en tu familia y protege tu vida’.