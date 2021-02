La maestra Ana Pérez ha creado el cuento ‘Poder PAS’, en el que se que habla sobre la importancia de saber actuar ante una emergencia con los primeros auxilios. Trata de la llegada de un niño nuevo al colegio (alusión al bullying) y su actuación heroica al ayudar a una compañera que ha sido víctima de una indisposición. Durante la trama se descubrirá un secreto sobre el protagonista que ni él mismo conocía (tenía el superpoder de salvar vidas porque conocía las técnicas que hay que emplear en cada situación).

Según explica Ana, es un cuento indicado para niños de Primaria, pero «adaptable a edades inferiores y superiores, ya que se utiliza un vocabulario sencillo pero se abordan unos contenidos apropiados incluso para adultos. Es un cuento, pues, para todas las edades, si se le otorga el enfoque adecuado. Tanto en las ilustraciones, como en la trama ha participado mi hija de 7 años. Al final hay un vocabulario sobre los contenidos tratados».

El cuento es parte de un proyecto que Ana comenzó en mis prácticas de Magisterio. «A mi aula asistía un niño hemofílico y un par de niños con alergias alimentarias. El centro educativo carecía de un plan de acción concreto en caso de una necesidad resultante por una crisis o accidente de alguno de estos niños y, este hecho, me hizo reflexionar sobre la importancia de saber actuar ante una emergencia, ya no sólo por parte de los adultos, sino de los propios niños. Me parecía esencial que los niños conociesen la situación de sus compañeros, pudiesen ayudarlos, entenderlos y no alarmarse ante una posible crisis».

Una vez terminada la carrera, Ana Pérez creo un negocio lúdico-educativo (Ludoteca Callejugando), «donde comencé a realizar, entre otros, talleres infantiles sobre primeros auxilios desde una metodología lúdica (aprendían jugando) para niños con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años. Tuvieron gran aceptación por parte de niños y padres».