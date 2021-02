Movilidad urbana

La movilidad en las ciudades sigue siendo uno de los problemas que en ocasiones provocan quebraderos de cabeza a las administraciones públicas en lo que se refiere a reducir atascos de tráfico.

Vivimos en una sociedad que avanza a pasos agigantados en aspectos que afectan en nuestro día a día, siendo un pilar fundamental la educación y la formación a todas las escalas y edades, teniendo siempre como objetivo el mejorar la calidad de vida y favorecer un mayor civismo en lo relativo al respeto a las normas.

Sin duda es vital que la formación a edades tempranas debe de ir encaminada a cosas de la vida cotidiana utilizando métodos de aprendizaje fácil de comprender por los menores, ayudando así a que la normalidad en el respeto a las normas sea algo usual.

Uno de los aspectos que no es la primera vez que aprovecho estas líneas para escribir es el tema es la seguridad vial, algo que he querido resaltar al principio de este artículo en lo que se refiere a la movilidad de las grandes ciudades.

Hemos incorporado en nuestro día a día nuevas formas de desplazarnos, bien sea en coche, moto, bicicleta o transporte escolar, sin olvidarnos de los patinetes eléctricos o VMP que cada vez más están ocupando las vías de zonas urbanas.

Recientemente los conductores de vehículos de movilidad personal o patinetes se han tenido que adaptar a las nuevas reformas en materia de tráfico, con el propósito firme de favorecer una conciliación entre vehículos tradicionales y estas nuevas formas de transporte, que estamos acostumbrados a ver a la entrada y salida de los centros educativos.

La nueva normativa crea una nueva definición de este nuevo tipo de movilidad como «vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h».

Las obligaciones y prohibiciones de aplicación desde principio de año sobre el uso de los patinetes, aunque algunas ya estaban en vigor, son las siguientes:

— Solo puede ir una persona subido al VMP

— No podrá sobrepasar la velocidad de 25 km/h

— Prohibido circular por aceras, zonas peatonales, vías interurbanas, travesías, túneles urbanos, autopistas y autovías. No se puede circular por carriles bici a no ser que la normativa municipal lo especifique.

— No se pueden utilizar auriculares ni teléfono móvil,

— Será aplicable la normativa de tráfico en materia de consumo de alcohol y drogas.

— Es recomendable siempre el uso de casco.