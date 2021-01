El CEIP San Félix comienza el año con cuatro proyectos Etwinning con varios países europeos

El CEIP San Félix de Cartagena ha arrancado el nuevo año sumando nuevos proyectos eTwinning que complementan los Erasmus+ ya aprobados el año 2020.

En enero comienza el proyecto 'Walking through Europe KA1', con colegios socios de Croacia, Francia y Polonia, y que pretende, a través de actividades conjuntas, crear un vínculo profesional para futuras visitas entre profesores de los distintos centros educativos.

Por otra parte, en el proyecto sobre el KA2 y con el título 'Ecocizenship', se siguen realizando actividades cooperativas con los centros de Bulgaria, Grecia, Letonia, Francia y Polonia.

Tras la elección del logo, donde el colegio San Félix quedó ganador, recientemente se ha realizado un intercambio de semillas entre los distintos socios. Este proyecto, liderado por Francia y con temática medioambiental, también contempla futuras visitas de profesores entre los distintos colegios participantes.



Nuevas actividades

A estos dos proyectos eTwinning, basados en los Erasmus+ KA101 y KA102, hay que sumar nuevos proyectos que algunos de los países socios han propuesto y a los que el CEIP San Félix también se ha querido sumar este nuevo año.

Entre estos nuevos proyectos eTwinning está 'Act! There is no Planet B', liderado por el colegio socio de Polonia del KA1 y con temática medioambiental, además del reciente proyecto francés 'Erasmus+ TWO-e', dónde participan más de 400 centros del país para realizar la observación de profesionales (job shadowing) en centros europeos.

La profesora Antonia Jerez García, como coordinadora del KA101 y participante en los demás proyectos europeos, en nombre del CEIP San Félix, agradece la labor de los profesionales de la plataforma europea eTwinning , ya que «gracias a su trabajo y a pesar de la delicada situación actual que atravesamos en Europa, nuestros proyectos Erasmus+ pueden seguir adelante».

Antonia Jerez García es maestra de inglés del CEIP San Félix y coordinadora del proyecto Erasmus+ KA1, miembro del proyecto Eramus+ KA2 y miembro de los proyectos eTwinning del CEIP San Félix.