Navidad menos digital

Nos encontramos tan solo un día de las ansiadas vacaciones de Navidad para los más pequeños de la casa, por lo que es importante planificar estas semanas para no perder la rutina.

Aunque las actividades sociales, deportivas o culturales se han visto modificadas por culpa del COVID-19, es vital que durante estas vacaciones los niños no caigan en la tentación de no despegarse de la pantalla de la TV, el Smartphone o la Tablet.

Es por ello que el papel de los padres es vital y fundamental para establecer un equilibrio a la hora de marcar los tiempos sobre uso de este tipo de dispositivos, sin dejar de lado un merecido descanso después de este inicio de curso diferente al de otros años.

No es la primera ocasión que trato el tema de las nuevas tecnologías en estas líneas de la PEQUE OPI, sobre todo por la importancia que supone el tener una buena salud digital para evitar cualquier tipo de incidente sobre un mal uso, que ha llevado en numerosas ocasiones a situaciones de acoso y estrés entre los más jóvenes.

Sin duda estos dispositivos digitales puede ser un recurso muy socorrido entre los padres para evitar así complicarse la cabeza durante estas vacaciones de Navidad, pero buscar otras alternativas no resulta difícil si, como he dicho anteriormente, se establece un equilibrio sobre su uso.

A continuación voy a lanzar unos consejos para padres, que deben de tomar en cuenta durante estos días libres:

— Establecer una agenda diaria de todas las vacaciones donde se especifique que tiempo va a estar destinado a cada cosa.

— Aunque el niño o joven esté de vacaciones, no hay que olvidarse de establecer unos horarios.

— Es un buen momento para conocer qué tipo de aplicaciones utiliza el niño, evaluando cuáles son acordes para su edad.

— Evitar que lo primero y lo último que hace el niño sea utilizar una pantalla.

— Hablar sobre los peligros de internet y explicar de una manera sencilla qué tipo de consecuencias puede tener un mal uso.

Sin más quiero despedir este año 2020 deseando a todos los lectores de LA OPINIÓN y a todos los docentes, que han sabido estar a la altura de las circunstancias, que tengan una Feliz Navidad y un buen año 2021, esperando que pronto volvamos a la normalidad que todos conocemos.