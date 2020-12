El colegio Agrupado Río Argos se reinventa para impartir actividades complementarias pese a la Covid

El colegio rural agrupado (CRA) Río Argos, de las pedanías de Cehegín (Valentín, Canara y el Campillo de los Jiménez), no ha bajado los brazos en sus aspiraciones de mejorar en todos los aspectos a pesar de las dificultades provocadas por la actual pandemia. El equipo docente del centro no para de idear soluciones para seguir desarrollando su Plan de Actividades Complementarias y que los aprendizajes de los alumnos no se vean afectados por las medidas de prevención que han asumido.

Concretamente, Encarna, la tutora de Infantil de Valentín, ha adaptado la dinámica de la celebración de los cumpleaños, de modo que se cumplen las normas del Plan de Contingencia y los niños se llevan un maravilloso recuerdo de sus compañeros.

También encontró la forma de celebrar la Fiesta de Otoño sin renunciar a la participación de las familias: montó su propia versión de Masterchef Junior, donde cada niño grababa en casa la elaboración de una receta relacionada con productos otoñales, la subía a la plataforma Google Classroom, y después la veían y comentaban todos juntos en clase.

'Del olivo al aula' es una experiencia que se ha llevado a cabo en el colegio de Canara, donde tienen dos olivos en su patio a los que hasta ahora no se les había dado ninguna importancia. Pero este curso eso ha cambiado: entre todos los alumnos y maestros se han recolectado las aceitunas. El director del centro llevó la cosecha a la almazara ceheginera La Marrá, donde grabó el proceso de producción del aceite de oliva virgen para usarlo posteriormente en las clases, donde aprendieron las propiedades nutritivas de este aceite y la necesidad de consumirlo en su dieta. Los docentes afirman que «ha sido una actividad muy enriquecedora, pues han vivido todo el proceso en primera persona y los aprendizajes han sido muy significativos y en contacto con la naturaleza».