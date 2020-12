Aprender y jugar con el 'Among Us'

El videojuego multijugador en línea 'Among Us', con una nave espacial como escenario principal y el objetivo de descubrir a los dos impostores que se encuentran 'entre nosotros' (de ahí su nombre), se ha hecho muy popular entre los estudiantes. Algo que algunos docentes han aprovechado para adaptar la dinámica del juego a las materias y contenidos que se imparten en el aula. Educación 3.0 muestra en su web cinco experiencias prácticas de docentes (de distintos niveles educativos y materias) y con las que se puede trabajar contenidos de Lengua, Matemáticas o Ciencias.



Para aprender ciencia

El proyecto creado por la docente de Primaria Gemma Verdú abarca varias materias: Natural Science, Maths e Inglés. En el mismo invita a los estudiantes a la organización científica 'Among Us', con el objetivo de delatar a los 'impostores' de la ciencia que declaran que el cambio climático no existe. Mediante las misiones propias del videojuego (organizadas por contenidos y conceptos claves) ha hecho que el alumnado trabaje siguiendo un método científico. El proyecto de Gemma Verdú se llama 'Amongus.org'.

«Ha sido un golpe de suerte total», comenta Gemma Verdú. «Yo, a finales de agosto, comienzo a hacer planificaciones de cara al curso y había diseñado un proyecto llamado 'Mission Earth', que es exactamente el mismo proyecto que estamos haciendo pero no se titulaba 'Among Us'. Lo que me pasó fue que al llegar al cole y al ir conociendo a los niños me explicaron que existía este juego. Yo les veía todos lo días dibujar estos muñequitos y me preguntaba: ¿Qué será esto que les tiene tan enganchados? Y un día que estaba haciendo guardia de patio unas niñas me empezaron a explicar de qué iba y me dije: ¡Ostras! Pero si es que es idéntico al proyecto que vamos a hacer. Y entonces me dije: pues ya está, el proyecto que vamos a hacer se va a llamar 'Among Us'. Fue un golpe de suerte total».



Para practicar la narración

El docente de Lengua y Literatura Cristian Olivé ha utilizado el juego para trabajar la narración con los estudiantes. Para ello, y en una primera parte, les pidió que leyeran algunos fragmentos de la obra Memorias de Idhún de Laura Gallego para compararlo con la adaptación en versión 'anime' de la saga fantástica (comprobando si se habían perdido detalles del texto o si los personajes animados correspondían a los descritos en la novela, entre otras cuestiones). Después, les instó a que vieran algunas de las partidas del videojuego que llevan a cabo conocidos youtubers, los cuales narran lo que van haciendo y cuentan con muchas visualizaciones en Internet. Tras ello, los estudiantes tuvieron que transcribir las conversaciones y responder a preguntas como: ¿qué argumentan? ¿quiénes hablan? y convertir esa partida en un pequeño relato.



Para trabajar el discurso

El objetivo era que los estudiantes de Xavier Monleón, tutor de la clase de 6ºD de Primaria del centro Josep Andreu Charlie Rivel (Barcelona), aprendieran a construir oraciones a través de un debate en el que tuvieran que exponer una idea delante del grupo. Para ello, el docente utilizó algunos parámetros del videojuego en la clase de Lengua con la siguiente dinámica: mediante turnos, la finalidad era que los estudiantes fueran capaces de engañar o de defender a sus compañeros, como en el juego. Otros recursos, como el papel del 'Botón de Emergencia', se utilizó para que el profesor (en un primer momento) hiciera de mediador durante el debate. Los papeles de 'tripulante' e 'impostor' se utilizaron para acusarse o defenderse delante de los compañeros y para 'echar de la nave' a los impostores.



Para la competencia oral

Jesús Vidal es maestro de Primaria y ha adaptado el videojuego a un juego de cartas para el aula basado en los tripulantes e impostores, personajes propios del videojuego. Con él, los estudiantes pueden practicar la competencia oral mediante la exposición y la argumentación. La finalidad es que el alumnado haga uso de un determinado vocabulario y expresiones con las que poder comunicarse adecuadamente y conseguir el objetivo principal: descubrir al impostor.



Para aprender matemáticas

Sabrina Cerveró ha creado un juego basado en las directrices de 'Among Us' pero adaptadas a las matemáticas: las misiones son tareas relacionadas con la materia y tanto los tripulantes de la nave como los impostores cuentan con una serie de actividades asignadas que tienen que resolver. La propia docente señala en su cuenta de Twitter que el juego que ha creado es fácilmente adaptable a cualquier nivel educativo y asignatura.