El coche con la Covid

Desde primeros de año el mundo ha dado una vuelta por completo, debido a la situación pandémica que nos encontramos actualmente por culpa de la covid-19 y que ha cambiado sin duda costumbres de nuestra vida cotidiana en todos los aspectos.

Muchos son los consejos y recomendaciones sanitarias que se han ido modificando en base a la situación en la que nos encontramos en cada momento en la pandemia del coronavirus, con el objetivo de frenar en la medida de lo posible la curva de contagios que durante estos días lamentablemente se ha visto incrementada.

De hecho, con la aprobación nuevamente del estado de alarma las restricciones en movilidad han cambiado hasta el punto de limitar los desplazamientos entre municipios.

Debemos de adaptarnos a la nueva época que nos ha tocado vivir y respetando las normas previstas en cada momento, con la esperanza que todo acabe lo más pronto posible.

Una de las restricciones que a más de uno ha llevado a diversos quebraderos de cabeza desde su aprobación el pasado verano, es la relativa al número de ocupantes permitidos en cada vehículo y que afecta a la movilidad diaria para que los mas pequeños de la casa puedan acudir a los centros de enseñanza.

Igual que el año pasado animaba a compartir coche a todos los que no pudieran ir andando, en bicicleta o utilizando el transporte público para ir al colegio o al instituto, he de decir que actualmente es muy complicado debido a las limitaciones de ocupación de los vehículos.

Directrices

A modo de recordatorio y para que no exista confusión sobre este tema, vamos a resumir de forma clara y sencilla cuales son las directrices sobre este asunto de tanta actualidad:

— Si en el vehículo todos son convivientes, no hay limitación de ocupación.

— En el caso que al menos uno sea no conviviente, el número máximo será del 50% más uno. Por ejemplo en un vehículo de 5 plazas, solo podrán ir un máximo de 3 personas.

— Cuando suba un no conviviente, deberán de llevar obligatoriamente todos mascarilla.

— En moto podrán ir dos, sin olvidar la obligación de llevar el casco homologado, vital para reducir lesiones en caso de accidente de tráfico.

— En el caso de utilizar el transporte público o bus, además de llevar mascarilla, deberá de respetarse el aforo máximo permitido.