Seguramente estamos al corriente de los diversos casos que han tenido lugar en España y en la Región de Murcia sobre personas que han presentado síntomas de ser portadores del denominado Coronavirus.

Este Virus Covid-19, que ha tenido su foco inicial en China, ha llegado a España generando una sensación de alarma social que ha llevado a agotar las existencias de mascarillas y líquidos higienizantes.

Sin duda, la cultura de la higiene para evitar cualquier tipo de contagio debe de ser inculcada desde bien pequeños, no solo para prevenir este virus conocido recientemente, sino para aquellos procesos virales mucho mas conocidos como la gripe, la varicela, el sarampión o un simple resfriado.

Es por ello que en aras de una mayor seguridad dentro del aula es vital que tanto padres como docentes sean conscientes de la importancia que supone el establecer una serie de rutinas de cara a evitar cualquier tipo de contagio entre jóvenes y niños.

Desde la semana pasada la Consejería de Salud de la CARM ha activado a través de la Dirección General de Salud Pública un teléfono de atención gratuito para dar información a la población sobre el coronavirus. El número es el 900121212. Este teléfono está activo de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas, además desde Salud Pública informan que para una urgencia o en el caso de posibles afectados también se puede llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 durante las 24h del día.

Como he dicho anteriormente, esta cultura de la higiene debe de partir de establecer una serie de rutinas entre los mas pequeños, es por ello que en caso que nuestro hij@ se encuentre enfermo de cualquier proceso viral, por sencillo que sea, debemos de hacer caso a estos consejos:

1. No llevar al niño al colegio si está enfermo: De esta manera evitaremos que pueda contagiar a otros compañeros de clase.

2. Lavarse las manos con frecuencia: Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos unos 20 segundos.

3. Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos: Sin haberse lavado las manos, debemos de enseñar a nuestros hijos a no tocarse los ojos, la nariz y la boca.

4. Taparse con el codo al estornudar: De esta manera los peques no llevarán gérmenes en las manos.

5. Evitar compartir comida sin las manos limpias: Así se evitará que en el caso de llevar las manos sucias se coja comida de otro compañero.

6. ¿Mascarillas?: La mayoría de las mascarillas están destinadas para que personas enfermas no transmitan ningún virus.

7. No dar besos a alguien que esté resfriado: Aunque en ocasiones parezca una falta de respeto el no dar un beso, se debe evitar besar a personas que se encuentren resfriadas.

8. Mascotas: Al tocar mascotas, seguir los mismos consejos de higiene.