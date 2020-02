Agente amigo de los monopatines

Hace unos años tuve la oportunidad de ir de viaje a Noruega, y me sorprendió la gran afición que existe en la práctica de actividades relacionadas con el uso del monopatín por las calles, actividad que pienso que fomenta la creatividad de los jóvenes, pero eso sí, hay que realizarla de manera responsable y cívica.

Recientemente dediqué esta columna a hablar de los patinetes eléctricos, sin duda un medio de transporte ecológico, moderno y práctico, aunque al igual que los demás vehículos que circulan por la carretera, deben seguir las normas de circulación vigentes en aras de una mejor visión de educación vial y de reducir la siniestralidad en accidentes de tráfico.

Si bien, aunque los VMP por suerte se han regulado a través de la instrucción de la Dirección General de Tráfico el pasado mes de diciembre, aún sigue la incógnita de los patinetes y monopatines que no son eléctricos y que normalmente son utilizados por jóvenes y niños.

Es conveniente recordar a los usuarios de monopatines y patines que su uso por las vías públicas en zonas destinadas a la circulación de vehículos a motor está sancionado en la mayoría de los municipios de la Región de Murcia, por la peligrosidad que supone para el usuario así como para el tráfico rodado.

Es por ello que el papel de los padres es vital para que conozcan de primera mano la legislación sobre el uso de patines y monopatines, siendo recomendable utilizar para ello los parques de 'skate' habilitados con ese fin.

Cabe destacar que la práctica del 'skate' en las vías públicas en forma de piruetas, en ocasiones generan daños en el mobiliario urbano tales como bancos, farolas, suelos, etc, de ahí la importancia del uso responsable de los parques de 'skate', cuyo objetivo es el uso para este tipo de piruetas.

Además, en ocasiones son muchos los 'skate-boards' que no respetan las normas de seguridad oportunas, llegando en ocasiones a agarrarse a vehículos en circulación, lo que supone un riesgo para la seguridad vial.



CONSEJOS

1. No circular por las vías públicas.

2. Utilizar casco y protecciones.

3. No utilices auriculares mientras patinas.

4. Deja el teléfono móvil cuando vayas patinando.

5. Evita lesiones y practica este deporte en los parques autorizados.

6. Avisa a otros patinadores de tus movimientos para evitar accidentes.

7. Infórmate de rutas seguras en clubes o asociaciones de patinadores.

8. Siempre pendiente a las condiciones meteorológicas, no sea que te caiga un chaparrón.

9. No dudes en ponerte protección solar en los días de sol.

10. Si pretendes patinar en una propiedad privada asegúrate de que tienes autorización del dueño.