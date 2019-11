Gonzalo Pin: "El síntoma inicial de déficit de sueño no es dormirse en clase"

Gonzalo Pin es especialista en Pediatría y sueño de Quirónsalud. Hoy, 30 de noviembre, participará en la ciudad de Murcia en el evento de la PequeOpi 'Educando más y mejor', donde hablará sobre los falsos mitos sobre el sueño infantil. Pin es director médico de la Unidad del sueño infantil de la clínica Quirón de Valencia, Master en Terapia de Modificación de Conducta y especialista en Medicina de los Trastornos del Sueño.

Este experto explica que los síntomas iniciales de déficit de sueño del escolar son cambio de carácter, irritabilidad, impulsividad y dificultad para mantener la concentración.

P¿Cuántas horas al día debe dormir un niño de entre 6 y 12 años?

R Las necesidades de sueño son diferentes para cada persona pero a esa edad según la Academia Americana de Medicina del Sueño las necesidades de sueño oscilan entre 9 y 11 horas diarias.

P Va a hablar de los falsos mitos sobre el sueño infantil. ¿Nos puede mencionar los más corrientes?

R Los más frecuentes son dos: la obligación de dormir o enseñar a dormir a los niños y el mito de que el sueño se recupera.

P La falta de sueño hace que muchos alumnos se duerman en clase. ¿Cuándo salta la alarma en estos casos?

R Los síntomas iniciales de déficit de sueño del escolar no es precisamente que se duerma en clase. Los síntomas iniciales son cambio de carácter, irritabilidad, impulsividad y dificultad para mantener la concentración. Sólo más adelante aparece la sintomatología propia de la somnolencia diurna como dormirse en clase o en situaciones lúdicas.

P ¿Qué datos se tienen actualmente sobre el déficit crónico de sueño en los escolares?

R Le respondo al revés siguiendo su pregunta anterior con los datos del estudio SHASTU financiado por la Unión Europea que hemos dirigido durante tres años en España, Italia y Turquía. Datos de Somnolencia diurna excesiva en alumnos españoles: de dos a cinco años un 4,30 por ciento; de seis a doce años un 3,40 por ciento, y de trece a dieciocho años un 27 por ciento.

P ¿Es la rutina diaria y controlada el principal antídoto contra la falta de sueño?

R El mejor antídoto es el respeto a los ritmos biológicos de los niños según cada etapa del desarrollo. Ritmos no sólo relacionados con el sueño sino también con los horarios de alimentación,actividad física, uso de tecnología etc. La salud es armonía y la armonía exige respeto a estos ritmos biológicos.

P ¿El cambio de hora en otoño y en primavera influye igual en los niños que en los adultos?

R El cambio de horario tiene mayores incidencias en las etapas extremas de la vida: infancia y tercera edad. La Sociedad Española de Sueño y otras sociedades científicas recomiendan mantener todo el año el horario de invierno.

P ¿Qué aconseja a los padres para que sus hijos puedan conciliar el sueño?

R Primero conocer cómo es el niño en relación con el sueño. Los hay con tendencia a dormirse tarde o con tendencia a dormirse pronto, de la misma manera que los hay largos durmientes o niños con necesidades menores de sueño. Es decir, lo primero es tener unas adecuadas expectativas en cuanto al sueño. Después intento explicar como evoluciona el sueño a lo largo de los primeros años y la importancia de la afectividad, los ritmos y las ideas claras en educación en los temas relacionados con el sueño. Después ya con esos datos son los padres los que deben decidir las acciones.

P ¿Por qué no es bueno que un estudiante tenga por ejemplo Matemáticas a primera hora de la mañana?

R Por el mismo respeto a los ritmos biológicos que comentábamos antes. Desde el punto de vista de los psicorritmos de aprendizaje las menores capacidades de mantener la atención se sitúan entre las 8 y las 10 de la mañana. La capacidad de aprendizaje mejora a partir de entonces hasta un máximo a las 11-12 de la mañana.

P¿Es importante que los alumnos vayan andando o en bici al colegio?

R Hoy sabemos que la activación de los músculos esqueléticos con la actividad física a primera hora de la mañana favorece la capacidad de aprendizaje y la conducta; un desayuno adecuado realizado en un ambiente con mucha luz también contribuye a mejorar el rendimiento.

P En Primaria, las clases comienzan a las nueve de la mañana. ¿Es adecuado este horario?

R En principio sí. Lo importante es que los adolescentes no comiencen las clases antes por su retraso fisiológico de la hora de sueño y despertar.