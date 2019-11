El trabajo llevado a cabo en los centros educativos sin duda da sus frutos para conseguir una sociedad futura mucho más concienciada en problemas cotidianos como el acoso escolar, la violencia de género o la prevención en materia de drogas.

Los cuerpos policiales somos conscientes de este tipo de problemas sociales que deben de ser tratados con bastante asiduidad tanto en colegios como institutos, de cara a conseguir un mayor civismo y respeto a las normas. Uno de los proyectos que sin duda cuentan con este espíritu es 'El Plan Director' llevado a cabo por la Policía Nacional y Guardia Civil a nivel nacional, que viene desarrollándose desde hace más de una década, gracias al 'Acuerdo Marco en Educación para la mejora de la Seguridad' suscrito en el año 2006 entre el ministerio de Educación y Ciencia y el de Interior.

Los centros escolares pueden solicitar charlas formativas, a través de sus Consejerías de Educación, y asesoramiento policial, respecto a cuestiones que conciernan a la seguridad del centro, el profesorado y el alumnado.

Los temas a elegir son los siguientes, según la necesidad de cada centro:

Prevención del acoso escolar y el ciberacoso.

Peligros de Internet y las Redes Sociales.

Prevención en el consumo de drogas, tabaco y alcohol y sus consecuencias.

Igualdad y Violencia de Género.

Bandas Juveniles Latinas.

En sus inicios la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena fue pionera en este proyecto educativo, siendo el encargado por aquel entonces de desarrollar las acciones preventivas el Delegado de Participación Ciudadana, el Inspector jefe D. Rafael Fernández Savín, más conocido por "Fali", que muchos maestros, profesores y agentes sociales recuerdan con gran cariño por su manera de explicar las cosas tan cercana y entrañable.

Le siguió el Inspector D. Juan Antonio García, ampliando la red de contactos y modernizando la unidad con gran rigor y profesionalidad. Posteriormente han continuado la labor en Participación Ciudadana los subinspectores D. Julián Hernández y Dª Lola Martínez junto con el Policía Javier Fructuoso, como personal de apoyo, que desde hace más de cinco años es el encargado habitual de impartir las citadas charlas, cada vez más solicitadas en el ámbito educativo.

El objetivo principal de estas charlas es el de concienciar y ofrecer recursos para que los jóvenes, bien si son víctimas o testigos de cualquier situación delictiva, sepan de primera mano las herramientas de las que disponen para que se pueda actuar rápidamente.

Ya para finalizar, me gustaría destacar alguna de las conversaciones que he tenido con el compañero y amigo Javier Fructuoso, con el que he coincidido en más de una ocasión en varios centros educativos del municipio. He de destacar la frase que en muchas ocasiones utiliza en sus exposiciones con menores: «Para que el mal triunfe, solo hace falta que las buenas personas como tú no actúen».