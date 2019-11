El futuro de los móviles en el cole

No es la primera ocasión que utilizo estas líneas para referirme a la utilización de los smartphone en los centros educativos, sobre todo por el desconocimiento por parte de algunos padres y madres sobre la normativa vigente.

Desde hace tiempo tenemos un debate abierto sobre la idoneidad del uso de los smartphone en el aula.

Países de nuestro entorno europeo como Francia o Italia han prohibido incluso el portar un teléfono móvil en las instalaciones educativas, lo que supone una garantía de seguridad ante fenómenos relativos a la privación de la intimidad y de la imagen de los menores de edad.

Sin duda el papel de los padres y las madres es vital, ya que un mal uso de un dispositivo puede acarrear una expulsión del alumno, independientemente de los daños que puedan causarse desde el punto de vista de la protección de datos.

En el caso de la Región de Murcia, es el decreto 16/2016 de 9 de Marzo que regula las normas de convivencia de los centros educativos, haciendo bastante hincapié en cuestiones relativas al comportamiento de los alumnos dentro del horario escolar.

Esta normativa refleja tres acciones que están totalmente prohibidas por la comunidad educativa y que tienen relación directa con el uso de teléfonos móviles, y según la gravedad se clasifican en leves, graves o muy graves.

Infracción Leve:

El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras dependencias del centro.

Infracción Grave:

La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden relación con la vida escolar.

Infracción Muy Grave:

La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa.

Es por ello, que haciendo un símil de dos dichos populares como «El que avisa no es traidor» y «Quien evita la ocasión, evita el peligro», los padres deben de ser conscientes de que si sus hijos no portan ningún tipo de dispositivo móvil no caerán nunca en la tentación de poder equivocarse. Ante cualquier emergencia todos los centros de enseñanza disponen de un teléfono de atención.