A uno le gusta figurar en todas partes. Si mañana, pongamos por caso, se publica una antología de jóvenes poetas nigerianos y a mí no me incluyen, me llevo un sofocón. Por eso no he ido a buscarme a la lista del Ministerio del Interior donde se clasifica a periodistas y arrimados según su ideología, en lo que podríamos decir que es una revisión actualizada y no muy legal del ‘y tú de quién eres’. No he ido a mirar porque en estas cosas siempre pesa mucho el ego y no me apetece llevarme un mal rato. Si estuviera, me indignaría, pero si no estuviese, me quedaría el regusto amargo que deja siempre saber que uno es imperceptible.

George Perec decía que "en toda enumeración hay dos tentaciones contradictorias; la primera consiste en el afán de incluirlo todo; la segunda, el de olvidar algo […] Hay algo de exultante y de aterrador a la vez en la idea de que nada en el mundo sea tan único como para no poder entrar en una lista".

Ay, las listas. La escritura seguramente nació para hacer contabilidad, es decir, listas de cabras, espadas y ánforas de vino. La Biblia no sería la misma sin los diez mandamientos y las genealogías infinitas. Una escritora japonesa del siglo X, Sei Shonagon, introdujo ciento sesenta y cuatro listas en su Libro de la almohada, en el que anotaba todo aquello que fuese posible catalogar en orden descendente y por escrito. Encabezaba sus enumeraciones con epígrafes sugerentes como "Cosas que aceleran los latidos del corazón", "Cosas que deben ser breves", "Cosas que pierden al ser pintadas", "Cosas que están cerca aunque distantes".

También es especialmente hermosa la Contribución a la estadística de la inmensa poeta polaca Wisława Szymborska: "De cada cien personas,/ las que todo lo saben mejor:/ cincuenta y dos,/ las inseguras de cada paso:/ casi todo el resto,/ (…) las buenas siempre,/ porque no pueden de otra forma:/ cuatro, o quizá cinco,/ las dispuestas a admirar sin envidia:/ dieciocho, (…) las capaces de ser felices:/ como mucho, veintitantas,/ las inofensivas de una en una,/ pero salvajes en grupo:/ más de la mitad seguro, (…) las dignas de compasión:/ noventa y nueve,/ las mortales:/ cien de cien./ Cifra que por ahora no sufre ningún cambio".

Pero para hacer una lista así hay que tener alma. Cuando solo tienes miedo haces una lista negra, como esta que Marlaska no reconoce como suya y en la que seguramente no estoy porque yo importo poco. Pero por si ahora, al leerme él o alguno de sus sayones, se han percatado del imperdonable olvido, les daré el trabajo hecho. Periodista, escritor, poeta, un fósil con tres cabezas. Librepensador, solo cree en la luz, en los vientos y en el insobornable olvido. Nada que temer de él excepto, quizás, algún adjetivo.