Exiliados y proscritos

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la inauguración del año judicial, hace un discurso tan previsible que parece elaborado por la IA. Reivindica la independencia de los jueces y admite la crítica, pero sólo a medias, pues reclama lealtad institucional, lo que significa que cada uno a su trabajo y chitón. El mismo día conocimos la resolución del Tribunal Supremo que suspende temporalmente el derecho de sufragio de unos 400.000 ciudadanos españoles. Se justifica la decisión en la posible alteración del resultado de unas futuras elecciones por el incremento del censo electoral a consecuencia de la nacionalización de los hijos y nietos de exiliados españoles durante el franquismo.

La motivación del Supremo se manifiesta más trumpista que jurisprudente. Se pierde en una lucubración tan estrafalaria y desconocedora de la estadística electoral, que aparenta malicia. Tal vez sea que estos nuevos ciudadanos no sean españoles de bien. El engañoso argumento es propio de quienes necesitan cubrirse con la bandera para demostrar su españolidad. La medida no tiene precedentes, pero tampoco amparo jurídico.

Como miembros de un poder del Estado, los jueces deberían saber que el concepto de autoridad es más grande que el rango de quienes la ostentan, pues para ser auténtica, antes que ser otorgada, debería ser merecida, pero no por haber ganado unas oposiciones, sino por haber demostrado su sabiduría.

Los derechos fundamentales y las libertades públicas no sólo constituyen el núcleo esencial de la Constitución, sino que inspiran e informan todo el ordenamiento jurídico. Lo cual significa que las normas han de interpretarse de manera que optimicen tales derechos y libertades y no en sentido restrictivo, pues es contrario a la ley, a su espíritu y a la jurisprudencia que ese mismo tribunal ha contribuido a consolidar.

El auto de medidas cautelares del TS es contrario a la Constitución, pues suspende el derecho de sufragio, lo que ni siquiera está previsto en el artículo 55 de la Carta Magna. Sólo por sentencia firme en juicio penal puede privarse del mismo a un ciudadano. Es, además, contrario a las normas esenciales del procedimiento. Primero, por incongruencia, al modificar el objeto del proceso, pues nadie impugnó ni siquiera indirectamente la ley de nietos ni la instrucción del Ministerio de Justicia. Segundo, por privar de un derecho a quienes no son parte en el juicio, curiosamente en una jurisdicción que se caracteriza por ofrecer la posibilidad de serlo a quienes tuvieran interés legítimo en el proceso.

Lo que hizo el Supremo no puede calificarse como "lawfare", pues la señora Perelló tachó de impropio ese término. Según ella, quienes dictan resoluciones injustas cometen prevaricación. Pero son tan pocas las condenas, que parece que todos fueran castos y santos varones.

El desconocimiento de nuestra Constitución alcanza a un altísimo porcentaje de nuestros nacionales. Es posible que se incrementara si excluimos a jueces y magistrados. En las redes sociales, muchos usuarios cuestionan que tenga derecho de voto quien no paga impuestos en este país o no es residente. El silogismo se demuestra falaz si pensamos que privaríamos del sufragio, por ejemplo, al eminente psiquiatra Luis Rojas Marcos (residente en Nueva York) o a Víctor de Aldama, presunto gran defraudador de impuestos. Otro equívoco cuestiona el derecho de voto de quien tiene doble nacionalidad, pues se supone votante en el país de residencia. Si así pudiera ser, el TS no habría necesitado hacer funambulismo jurídico.

El problema de la instrucción del Ministerio de Justicia radica en presumir la condición de exiliado en los descendientes de quienes emigraron de España en la primera década de la dictadura franquista, que no necesitan acreditar documentalmente tal condición.

Permíteme, lector, un argumento analógico, pues he conocido algunos exiliados en España: chilenos, argentinos, cubanos y algún maliense, huyeron de dictaduras de distinto signo, unos por sus ideas políticas, otros en busca de la libertad que no tenían; uno aprovechó una beca de estudios, otro atravesó el Sahara, otro llegó desde París a una comuna hippy. Desconozco si alguno de ellos pidió asilo político, pero no todos podían demostrar su condición de refugiado, ¿podemos colegir que no fueron verdaderos exiliados?

Imagino a quienes huyeron de la represión franquista y encontraron un país que no les negó el pan y la sal. Quizá soñaran alguna vez en regresar a la patria que les vio nacer, pero es posible que perdieran toda esperanza cuando el dictador recibió a Eisenhower y fue admitido en la ONU. Tal vez abrazaran la tierra que les acogió y se olvidaran de registrar su condición de exiliados. Sus hijos eran tan españoles de origen como quien escribe estas letras, pero no estuvieron nunca censados en ninguna legación diplomática de la tiranía que gobernaba en su país de origen.

Permíteme, lector amigo, que cierre estas letras con otras incomparables, que Shakespeare puso en boca de Tomás Moro dirigiéndose a quienes clamaban muerte contra los extranjeros; pide a la multitud que imaginen que ellos mismos fueran condenados a la clemente pena de exilio:

"¿Os agradaría encontrar una nación de tal temperamento bárbaro que, estallando en una violencia espantosa, no os proporcionara morada en la tierra, afilara sus detestados cuchillos contra vuestras gargantas, os despreciara como a perros y, como si Dios no os debiera nada ni os hubiera creado, que el aire mismo y el agua de la tierra no fueran apropiados para vuestro consuelo, sino que les pertenecieran sólo a ellos? ¿Qué pensarías si fuerais tratados así? Este es el caso de los extranjeros que hoy despreciáis con ánimo feroz y ésta, vuestra inhumana crueldad".