Educación para la mediocridad

Probablemente mi generación (la que se está retirando ahora) fue la última que se tomó en serio el ciclo educativo previo a la universidad. Los profesores eran exigentes, los controles eran frecuentes y exhaustivos, los repetidores no brillaban por su ausencia, como ahora. Desde entonces todo ha ido en la misma dirección: disminuir la presión sobre los estudiantes. Menos tareas para estudiar en casa, menos exigencia a la hora de demostrar lo aprendido y menos penalizaciones a los que no superaban cierto listón.

Aunque las novedades pedagógicas en general han sido positivas en términos de la forma de transmitir y asimilar el conocimiento, la realidad es que la cultura de la inmediatez y la atención dispersa propiciada por la irrupción de los móviles con sus redes sociales adictivas en la vida de los alumnos nos ha pillado con las defensas bajadas. En su afán por producir una sociedad más igualitaria, el consenso que ha dominado la legislación educativa desde la Transición (la derecha apenas cambió lo que las mayorías de izquierda establecieron) ha generado una élite que se ha educado en colegios privados y exigentes frente a una inmensa mayoría educada en colegios públicos y subvencionados.

Aquí los rendimientos escolares medidos objetivamente con instrumentos como los informes PISA no han dejado de caer de forma continuada. Está claro que la funcionarización de la educación junto con la ausencia de evaluaciones objetivas de los centros docentes ha conducido de forma inexorable a hacer de las escuelas e institutos un coladero de iletrados sin ambición, con nula capacidad crítica y sin ninguna ética del trabajo y del esfuerzo. La baja exigencia del sistema queda de manifiesto en los porcentajes abrumadores de alumnos que pasan la selectividad sin dificultad. Algo coherente con unas universidades públicas igualmente endogámicas y mediocres.

El problema surge a la hora de la verdad: cuando los alumnos recién titulados tienen que enfrentarse a un trabajo real con exigencias reales. Ese es el estudio PISA real, y la caída brutal de la productividad en el trabajo en nuestro país en lo que llevamos de siglo en relación con otros de nuestro entorno, nos sitúa inexorablemente en el pelotón de los torpes.