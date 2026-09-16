Una diferenccia (teórica) entre la derecha y la izquierda, digamos entre liberales y socialistas, es el distinto papel que unos y otros asignan al Estado: más Estado, izquierda; menos Estado, derecha. En esta fase, gobierna una llamada coalición progresista y la mano visible del Estado se percibe más en la recaudación de impuestos que en atender en correspondencia a situaciones sobrevenidas que en muchos casos tienen consecuencias trágicas para los ciudadanos. Tal vez el fenómeno de desafección a la democracia tenga bastante que ver con la desaparición del Estado cuando más se le necesita.

Si se produce una inundación que se lleva por delante la vida de 232 víctimas, se escucha desde el Gobierno central: "Si necesitan ayuda, que la pidan", mientras la Administración autonómica, que también es Estado, permanece escandalosamente ausente en las primeras horas y las responsabilidades políticas tardan un año en saldarse a medias. Si España se incendia, antes de que se apaguen los fuegos la clase política se dedica a parlotear sobre si los hechos son culpa del cambio climático, de la desatención a la limpieza de los bosques, si a un supuesto veto de los ecologistas a la intervención preventiva en los mismos, si a intereses especulativos propiciados por los propios Gobiernos... Si se produce un accidente ferroviario que siega 45 vidas, el ministro correspondiente asegura a familiares de las víctimas que no dimite porque "yo no soy el que pone las vías", y todo se diluye en una confusión expresamente ceada para evitar que se conozcan las causas y, por tanto, nadie aparezca como responsable. Si se da, en palabras del presidente del Gobierno antes de irse de vacaciones, "una violación de la integridad territorial de España" por una avalancha de personas que doblan la población de la ciudad asaltada, que nadie espere soluciones efectivas, sino intercambios acusatorios entre las fuerzas políticas.

Ante la desaparición práctica del Estado, el ciudadano debe prepararse para protegerse a sí mismo sin esperar demasiado de las instituciones que financia con sus impuestos.