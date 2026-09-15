Las infinitas vidas de don Quijote de la Mancha

Cualquiera que haya tenido el privilegio de acercarse a la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra habrá percibido lo evidente: su hondo impacto en la cultura popular, tanto hispánica como universal. Y es que la triste figura de don Quijote y sus andanzas de lúcido desequilibrado cautivan a cohortes enteras de lectores, con independencia de su formación o idioma materno. Incluso a la generación zeta, que ya empieza a descubrir los clásicos. Todos se arrodillan ante la grandeza de las líneas escritas por el manco de Lepanto, padre de la novela moderna.

Eso sí, nada como en castellano áureo, es decir, en su versión original, para disfrutar plenamente de las aventuras del paladín de la Mancha frente a situaciones surgidas de su mente trastornada y a problemas que aún atenazan a la sociedad, como la estulticia. La misma de quienes tratan con mofa y maledicencia al pobre hidalgo en su recorrido por la España de secano. Y qué mayor demencia que la de su corazón palpitante por Dulcinea del Toboso, cuyas palabras acerca de la recia damisela bien podrían convertirse en canciones de diversos géneros musicales.

Que un denso libro —en realidad, dos— del siglo XVII continúe dando que hablar no solo se debe a sus numerosas píldoras de sabiduría o al indudable talento del autor, sino a la condición de óleo sobre lienzo literario de un pueblo que se reconoce en sus páginas, en vicisitudes y comportamientos, dentro de una piel de toro sin cambios en demasía pese a la lógica evolución. Las historias de caballería ahora son thrillers policiacos; las ventas, casas rurales; los molinos de viento y las injusticias ahí permanecen, intactos. Como Alonso Quijano, Sancho Panza y el resto de personajes, siempre presentes allá donde exista un español.

A los zoomers, animarles a que gocen ambas partes —seguro lo harán—, alucinen con la adaptación animada de Romagosa Internacional y, por supuesto, ignoren a un tal licenciado Avellaneda.