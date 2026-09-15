Opinión | El blog del funcionario
miguel hdez. valverde
Huelga de médicos: "El que pueda hacer, que haga"
28 de octubre es la fecha señalada por los dirigentes del colectivo médico para volver a la carga contra, no solo el Estatuto Marco, sino contra la propia ministra de Sanidad.
Una huelga que, como decía aquel humorista: "Si hay que ir se va, pero ir pá ná".
El Estatuto Marco, tal y como ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, no será ratificado por las Cortes Generales; de hecho, PP, Vox, Junts y hasta el PNV —que ha pedido ya la ‘cabeza’ de la ministra Mónica García— votarán en contra, y la única posibilidad de que fuera aprobado pasa por la imposición de la cúpula sindical y colegial médica de dinamitar la negociación colectiva, al exigir un marco negociador exclusivo para dicho colectivo, línea roja para el Ministerio.
Ya lo dijo Aznar: "El que pueda hacer, que haga", y si la cúpula judicial sigue haciendo sus deberes, los dirigentes del colectivo médico, con estrechos y profundos vínculos con los partidos conservadores de este país, no quieren quedarse atrás, ya que saben que dentro de unos meses, con el más que presumible cambio de gobierno, tendrán un cheque en blanco para negociar y aprobar las dos joyas de la corona que persiguen: un Estatuto Marco propio para el colectivo médico y puertas abiertas a todos los niveles—sobre todo jefaturas de servicios— para compaginar la actividad privada con la pública.
Embarcar a miles de médicos en una huelga, pero sobre todo tensionar las listas de espera —con lo que supondrá de frustración, cabreo e incomprensión por parte de pacientes y usuarios—, cuando saben que el actual Estatuto propuesto y avalado por el resto de organizaciones sindicales no verá la luz, está más cerca del interés partidista que del interés general.
Por cierto, las competencias sanitarias están transferidas, es decir, la negociación colectiva en el sistema público regional se debate aquí, en la mejor tierra del mundo, y hasta donde sabemos, la voluntad negociadora de la Consejería está abierta y es flexible.
¿Entonces? Blanco y en botella.
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