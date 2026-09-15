Las Hilanderas

Sí, efectivamente, evoca el cuadro del maestro Velázquez, venerado por nuestro Gaya con propio Museo en la ciudad. Desde los inicios de la civilización el hilo ha estado cosido a las mujeres, tejedoras de vida, madres nutricias que abastecían de alimento y vestido a la familia. Una genética cultural que feminizó unos oficios, porque, además, las manos femeninas (también las infantiles), más pequeñas, favorecían determinadas labores como hilar seda u otras fibras.

Urdir, hilar, tejer, coser fueron cosas ‘propias’ de mujeres (aunque los sastres o alfayates eran hombres, generalmente); y aguja, hilo, huso, rueca, telar fueron objetos asociados a ellas. Fuera del ámbito familiar, en Europa occidental, hasta la abolición del sistema gremial (en España en 1836), las mujeres formaron corporaciones con normativas, aunque el ascenso a la maestría, salvo excepciones, les estaba vedado.

Esa pintura barroca del genio sevillano recrea un taller de hilaturas con mujeres trabajando en primer plano: cuatro jóvenes con el pelo recogido y la mayor, o maestra, con toca. Al fondo, tres damas contemplan un tapiz con tema mitológico. Como sucede en el Barroco, hay dos lecturas: el trabajo femenino y La fábula de Aracne, que es el otro nombre del óleo velazqueño, y refiere a que la diosa Atenea convirtió a la joven en araña porque hilaba mejor que ella, como narró Ovidio en Las Metamorfosis. La doble realidad pictórica representa el ambiente cotidiano del hilado y la reprimenda de la diosa Atenea (la anciana que gira su cabeza hacia la joven hilandera) a la triunfante Aracne que ganó el reto.

Las mujeres de una edad tuvimos en Bachillerato una asignatura de ‘Labores’: supuestamente una ‘maría’ (aprobado general). Hacíamos distintos tipos de labor en muestras de tela (vainicas, festones, ojales, dobladillos, punto de cruz) y bordábamos un ‘tú y yo’ (mantelito con dos servilletas). Preparación para ser amas de casa.

Lo de ‘coser y cantar’ me aburría, pese al empeño de la señorita Casilda. Mis tías maternas, duendecillos nocturnos, enmendaban mis labores. La señorita callaba, porque mi orfandad la conmovió. Era soltera, mayor, disciplinada, pero sus ojos miraban con afecto. El mío lo tuvo.

Siento no haber aprendido entonces, recordada ‘seño’, pues el cinturón aprieta para la jubilación y con otra nieta en marcha le podría sacar provecho. A la modista llevo ‘trapos’ para arreglar y comento sonriente: "Va a costar más el entierro que la abuela". Y ríe, como pensando: "Estas modernas que no saben poner un botón". No hay reto como en la fábula clásica.

No sería mala idea dedicar tiempo al costurero. Motivaría tejer y destejer si tuviese o esperase a Ulises. Quien no da puntada sin hilo es PS: la necesidad legalizó su oportunismo. ¿Cómo coserá Ceuta?