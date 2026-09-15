Doctrina Xinroe: Asia para los asiáticos

«América para los americanos» fue la proclama de un Secretario de Estado norteamericano de apellido Monroe. En realidad, la frase ocultaba un proyecto imperialista por parte de Estados Unidos, ahora recuperada por Trump como doctrina Donroe (por lo de Donald, por si no habías reparado). Estos identifican América con su país. Por lo tanto, bien expresada, lo que quiere significar doctrina Monroe o Donroe es: aquí solo hay un gallo en el gallinero, y este es Estados Unidos. Eso justificó la expulsión de España por Estados Unidos bajo una excusa de falsa bandera en Cuba y Puerto Rico. Solo los intereses comerciales de los cultivadores americanos impidieron la anexión de ambos territorios a Estados Unidos.

Como la historia tiende a la simetría, ahora es la China del dictador Xi Jinping la que está reclamando como área de influencia propia libre de potencias ‘extranjeras’ el continente asiático. Por eso China ha estado construyendo en los últimos años una formidable fuerza naval, con varios portaviones capaces de proyectar su perfil imperial en los mares que considera bajo su esfera de influencia, desde el Mar de China hasta el Pacífico y al Índico. El mayor punto de fricción es el Estrecho de Malaca, donde circula una parte sustancial del comercio mundial, con todo lo que eso representa. Y ahí se encuentra de frente con Filipinas, un país que se enfrentó al dominio español primero, a los Estados Unidos posteriormente y ahora pone coto a las acciones ilegales de China en un conjunto de islas y atolones cuya soberanía ha sido reconocida por el arbitraje internacional en detrimento de las pretensiones chinas.

El último episodio de esta guerra fría en Asia fue la lectura en vivo y en directo durante una rueda de prensa por parte del Ministro de Defensa filipino de una indecente nota enviada por China a propósito de su no aceptación del arbitraje. Estados Unidos ha manejado siempre muy bien la estrategia del palo y la zanahoria para conseguir sus propósitos en América. Los chinos, que presumen de diplomacia inteligente y paciencia infinita, parecen no haber aprendido la lección. En su afán por dominar Asia, pierden las formas continuamente y se comportan como un matón de barrio.