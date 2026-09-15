En defensa de la universidad pública

En los últimos 25 años, las universidades públicas en España se vienen enfrentando a un gran desafío por las políticas neoliberales puestas en práctica en algunas Comunidades Autónomas, que han dibujado un futuro en el que, progresiva e inexorablemente, se las va dejando sin recursos, al tiempo que destinan, cada vez más, directa o indirectamente, a las universidades privadas. Ello responde a una clara e intencionada estrategia de desmantelamiento de lo público y apuesta por lo privado, confluyendo en esa estrategia factores político-ideológicos (formar élites políticas y empresariales), pero también económicos, sobre todo cuando entran a formar parte de los presupuestos de las universidades privadas los fondos de inversión internacionales por la alta rentabilidad de esos centros. No por casualidad, son las Comunidades Autónomas más ricas (Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra) las que tienen una presencia masiva de universidades privadas (al término de este año habrá en España más privadas que públicas). Esas comunidades registran hasta el 70% de los estudiantes de universidades privadas, cuando su población representa el 30% del total de España. Además, la oferta de las universidades privadas se dispara al utilizar unos recursos de marketing muy agresivos a través de la influencia que tienen con determinados medios de comunicación con los que no puede competir la universidad pública. La conclusión es más que evidente: las universidades privadas se instalan en las zonas con mayores niveles de renta y, seguramente, de posibilidades de empleo por "contactos familiares" y porque esas universidades están muy focalizadas a la empleabilidad, estableciendo fuertes vínculos con empresas que normalmente están relacionadas con las propias universidades.

De ese modo, a medida que ha ido aumentando en progresión geométrica el número de estudiantes en las universidades privadas, descendía en las públicas, situación que se da en los Grados, pero que, sobre todo, tiene su máxima expresión en los másteres, verdadera «gallina de los huevos de oro» de las universidades privadas por su rentabilidad, no sólo en los presenciales, sino también, y fundamentalmente, en los ofrecidos on-line (de hecho, actualmente hay más estudiantes de másteres en las universidades privadas que en las públicas), con titulaciones muy demandadas por sus altas posibilidades de empleo a corto plazo, mientras que la universidad pública, además de formar profesionales muy demandados, tiene que cumplir con una función social ofreciendo títulos de humanidades, educación y otros muy relacionados con los servicios sociales, encargados de hacer realidad las políticas de un Estado de Bienestar, que no parecen rentables, pero que son necesarios para dar respuesta a todo tipo de demandas en una sociedad democrática. Así, la igualdad de oportunidades y la cohesión social quedan dañadas; la brecha entre los que pueden pagarse una universidad privada y Másteres de alta empleabilidad y los que no pueden hacerlo, se agranda. Eso, sin contar con las dificultades, cada vez mayores, de una parte de la población para cursar una carrera universitaria porque la infrafinanciación de la universidad pública hace que se restrinja la política de becas y ayudas al estudio.

Capítulo aparte es la exigencia y rigurosidad en la puesta en marcha de Títulos y Másteres si se compara la universidad privada con la pública, con obligaciones mínimas para las primeras y asfixiante burocracia para las públicas para su aprobación, o restricciones en la admisión de alumnos (un ejemplo en nuestra Comunidad es impedir que el Máster Universitario en Formación del Profesorado, ofrecido por la Facultad de Educación, pueda tener más estudiantes, a pesar de la fuerte demanda para cursarlo). Y lo mismo ocurre con ciertos Convenios Institucionales. Así, ante la proliferación de universidades privadas, muchas de ellas provenientes de antiguos centros adscritos, y otras montadas como auténticos «chiringuitos» (afortunadamente, también hay privadas de mucho prestigio que no tienen nada que ver con la mayoría de las creadas más o menos recientemente), el Real Decreto 905/2025 trató de "endurecer" los requisitos para la creación de nuevas universidades, pero no parecen tan duras las condiciones si, por ejemplo, vemos que en ese decreto se establecía un mínimo del 5% del presupuesto para investigación, mientras que en muchas universidades públicas puede llegar a un tercio del presupuesto.

Ante esta situación, cabe la pregunta: ¿Qué puede ofrecer hoy la universidad pública?, ¿con qué argumentos se justifica? Pues la universidad pública ha demostrado con creces que posibilita la formación humana y científica de calidad, generando conocimiento a través de la investigación y la innovación con absoluto rigor en sus planteamientos y desarrollos, en un marco laico y democrático, y desde un prisma ético, brindando a la sociedad los profesionales necesarios para un desarrollo progresivo y responsable, sensible con la sostenibilidad ambiental, energética, y el cambio climático en los ámbitos de la industria, la tecnología, la sanidad, la agricultura, la alimentación, los imprescindibles servicios sociales…, y cualesquiera otros que sean estratégicos para el país, en general, y para cada Comunidad Autónoma, en particular. El trabajo de esos profesionales excelentemente formados es la manera que tiene la universidad pública, a través de sus egresados, de devolver a la sociedad el esfuerzo que ésta hizo al formarlos. De ahí que el dinero invertido en la universidad pública no debería ser considerado un gasto, sino una rentable inversión social en la formación de capital humano con herramientas suficientes para ayudar a una sociedad que la necesita. Por eso, la infrafinanciación de las universidades públicas es un problema social porque se limita la capacidad docente, investigadora y de innovación del sistema público en el más amplio sentido. Con las restricciones presupuestarias a la universidad pública los motores de pensamiento, investigación e innovación se gripan. A pesar de ello, las universidades públicas lideran de manera absoluta el ranking de publicaciones científicas y el de los grupos de investigación de impacto.

Y no se debe olvidar que la universidad pública, con la política de becas y ayudas al estudio, también ha sido (es) el instrumento más valioso para la movilidad social, ascendente, permitiendo que cientos de miles de jóvenes sin recursos pudieran acceder a títulos universitarios, ineludibles para alcanzar una profesión de calidad y prestigio. Así se garantizaba que la formación universitaria era un derecho para todos, y no un privilegio para unos pocos; y se hacía realidad el tan manoseado principio de igualdad de oportunidades. Esta es una conquista social y política de la que deberíamos estar todos muy orgullosos y que no debería dar ni un paso atrás ante los partidos políticos que ven como "amenaza ideológica" a la universidad pública porque la desigualdad en el acceso a la educación superior es uno de los mecanismos más determinantes a la hora de reproducir a las élites. Esto lo explicó muy bien el economista Thomas Piketty hace años en El capital en el siglo XXI.

En definitiva, se debe apostar por la universidad pública porque es un pilar fundamental e inexcusable en una sociedad democrática y modelo de pluralidad y convivencia porque en ella se reflexiona y argumenta, sin censuras, sobre diversidad de pensamiento e ideologías; se defiende y practica el pensamiento libre, crítico, creativo, racional, la libertad de conciencia y se promueve la equidad e inclusión. Por eso la universidad pública ha sido considerada como un indiscutible pilar y baluarte de la democracia.