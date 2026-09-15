Crisis del Gobierno: sobrevenidas, inducidas y evitables

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha venido soportando sucesivas crisis: unas son sobrevenidas; otras son inducidas por los adversarios políticos; pero un tercer grupo nacen de errores propios y han sido, y son, evitables.

Las crisis sobrevenidas, en las que incluiríamos la pandemia, las consecuencias sociales y energéticas de la guerra de Ucrania, la inflación, las recurrentes sequías, los incendios… son las que no dependen directamente de la voluntad del Gobierno, aunque, muchas veces, si no se afrontan, pasarían a la categoría de evitables. La Covid-19 obligó al Ejecutivo a improvisar medidas sanitarias, económicas y administrativas; la escasez inicial de material médico, el choque entre administraciones y la dureza de las restricciones (entre las que incluimos el confinamiento obligado de la población) pusieron al Gobierno bajo una presión extraordinaria.

Otro ejemplo, la guerra de Ucrania, que ha afectado al precio de la energía, la inflación y del poder adquisitivo de la población, además de que el gasto armamentístico añadido va en detrimento del gasto social.

El cambio climático, por otra parte, se manifiesta con virulencia en la voracidad de los incendios, las olas de calor, sequías e inundaciones… hechos que ponen a prueba la eficacia de un Estado descentralizado en el que las competencias se reparten entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque muy frecuentemente la oposición derechista atribuye los fallos siempre a la Administración central. Pero, en el caso de las inundaciones, los ayuntamientos pueden decidir qué zonas son o no urbanizables en función del riesgo previsible para evitar sus efectos.

Las crisis inducidas son aquellas en que actores varios (políticos, judiciales, policiales, mediáticos…) transforman un problema concreto -como las acusaciones de corrupción- en un problema de supervivencia gubernamental. Aunque para la oposición de derechas la crítica permanente a la acción del Ejecutivo forma parte de sus atribuciones, lo cierto es que la fiscalización viene siendo sustituida por la descalificación; el análisis riguroso, por la tergiversación; y la verdad, por la difusión de bulos.

Conviene, por lo demás, recordar que una denuncia, por sí misma, no es una condena y una investigación no supone culpabilidad, pues el respeto a la presunción de inocencia, creo, ha de coexistir con la exigencia de explicaciones y responsabilidades políticas. Empero, el concurso de elementos influyentes de la judicatura (con sonados casos de lawfare), de ciertos mandos policiales y de la caverna mediática afín están contribuyendo a la labor de erosión y zapa del Gobierno, con mucha más fuerza desde julio de 2023, pero con inicios ya en 2018.

Otro ejemplo de crisis sin duda inducida, pese a que el Gobierno exonere a Marruecos, es el drama humanitario de Ceuta, para el que di pistas en mi reciente artículo (‘A propósito de la crisis humanitaria de Ceuta’, La Opinión, 01-09-2026). Súmese a ello la cada vez mayor identificación de la derecha con los planteamientos de la extrema derecha en esa labor de erosión gubernamental (la impunidad de que gozan los grupos ultras la citaré a continuación) para tener un cuadro casi completo, al que añadiríamos la fragmentación parlamentaria como un elemento más que propicia esas crisis inducidas.

Las crisis evitables son las que más están perjudicando al Ejecutivo. Entre ellas, la errónea elección de colaboradores, algunos de los cuales están inmersos en casos de corrupción, lo que ha deteriorado la credibilidad del discurso regenerador con que Sánchez llegó a la presidencia en 2018. Hay, además, omisiones e incumplimientos programáticos por parte de un Gobierno que no encara con valentía la solución a situaciones sociales preocupantes. Empecemos por algo que, por desgracia, no es exclusivo del Estado español: la emersión de la ultraderecha, con personajes de ‘mala baba’, como Alvise Pérez o Vito Quiles, y grupos -por citar sólo algunos- como Democracia Nacional, Hazte Oír, Círculos doctrinales José Antonio, Desokupa, Aliança Catalana… ante los cuales tanto la Justicia como los mandos policiales muestran ‘comprensión’ con sus tropelías. La impunidad con la que actúan, ante hechos tan graves como amenazas y agresiones a políticos y periodistas y discursos de odio, deja en muy mal lugar, no sólo a esa Justicia que demuestra repetidamente tener dos varas de medir, sino también a Grande-Marlaska, ministro del Interior, cuya última ‘hazaña’ ha sido la confección de un listado para clasificar ideológicamente a periodistas. El Gobierno, como órgano colegiado, es corresponsable de la situación, pues hace tiempo que debería haber destituido a ese ministro.

El Ejecutivo, además, al no cumplir la promesa de la derogación de la Ley Mordaza está propiciando situaciones de indefensión de ciudadanos, casi siempre progresistas, con un agravio comparativo respecto a la tolerancia con los agresores de la ultraderecha. Una situación en la que, como he dicho arriba, tiene mucho que ver la actuación de una Justicia que conserva incólumes muchos de los cuadros del franquismo y que se ha erigido en un actor político más tras el absurdo pacto PSOE-PP que condujo a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora. ¿Y qué decir del empobrecimiento de amplias capas de sectores populares, con la pobreza infantil como señal de alarma, mientras crecen descaradamente y sin freno los beneficios empresariales? La inacción del Ejecutivo es notoria.

Para terminar, si hay una crisis que está contribuyendo a ponerle una alfombra roja a la reacción derechista y ultra, y que es perfectamente evitable, es la problemática de la vivienda. Es cierto que la mayor parte de las competencias están transferidas a unas comunidades autónomas en manos de un PP proclive al boicot legislativo, pero las decisiones adoptadas hasta la fecha -como la transferencia de rentas a los tenedores de inmuebles- están lejos de lo que sería deseable: penalización fiscal a los grandes propietarios con casas vacías y puesta en el mercado, en régimen de alquiler o de propiedad, de al menos un millón de viviendas. De no atajarse este problema, esta crisis de la vivienda puede llevarse por delante a este Gobierno. Al tiempo.