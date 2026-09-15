Los adjetivos son mentira

Me ha sorprendido saber —a mi edad aún me sorprendo por cosas, no termino de madurar— que la energía solar se produce mejor en Inglaterra que en España. Inglaterra al parecer es perfecta para los paneles solares porque hace muy poco sol, y el que hace alguna vez resulta poco serio. Esto es lo que ahora llaman «una información contraintuitiva», es decir, algo que va contra lo que pudiésemos pensar por intuición.

Resulta que el demasiado sol, el que quema, el que cae en buena parte de España, hace que no funcionen los circuitos eléctricos de las granjas de paneles solares. En la achicharrada España la energía solar funciona regular, supongo que bastante mejor cuando se pasa el túnel del Negrón en Asturias, donde, de forma sistemática, te metes en él por la parte de León luciendo un sol de justicia y sales a los cuatro kilómetros con una niebla oscura a la altura del cielo de la boca, "bienvenidos a Mordor", dicen con retranca los naturales de allí.

Así que podemos decir que la energía solar tiene tanto que ver con el sol como la llamada ‘democracia orgánica’ a la democracia. Poco. Como para que nos podamos fiar de alguna cosa. "Ya es mentira hasta la feria del libro", que dijo el dueño de una librería cuando los tenderetes los empezaron a poner los políticos locales y no los libreros. De hecho, hoy día el lenguaje describe tan falsamente la realidad que si un sustantivo va acompañado siempre de un adjetivo, podemos sospechar que el adjetivo es, por principio, mentira. Podemos sospechar que ese adjetivo se ha sacado de algún departamento de venta de relatos oficiales, para que se conviertan en automatismos mentales entre la población.

La energía solar se produce mejor en países con falta de sol, o sea, que la podemos apellidar de cualquier otra forma (¿por ejemplo, ‘energía inglesa’?). Hay millones de otros ejemplos de cháchara moderna que no describen la realidad sino que la ocultan. Por ejemplo, el pan que dice ser ‘con masa madre’ ya sabemos que es pan que no es de masa madre. O lo de la ‘sociedad empoderada’, que ya podemos adelantar que tiene cada vez menos poder, que esa sociedad ya ha alcanzado prácticamente la apretada perfección de un rebaño y sólo hace, cuando se lo ordenan, lo que le digan. O, cuando aseguran que hay un país ‘que avanza’, es que en realidad no avanza al menos hacia adelante, y que es palmariamente más pobre, ignorante y temeroso que el país —pongamos España— que existía en la generación anterior. O cuando te hablan de ‘desaceleración económica’, que no es que la economía pise un poco menos el acelerador sino que te la vas a pegar.

O cuando llega un ministro de Interior a Ceuta y dice que allí sólo existe ‘inseguridad subjetiva’.